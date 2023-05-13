賞花打卡衝了！桃園繡球花季開幕 夢幻美景藏3處隱藏版平台

桃園市副市長蘇俊賓（中）主持「桃園繡球花季」開幕式，主裝置是竹材打造的愛心，代表美滿及團聚的幸福象徵。（記者李容萍攝）

2023/05/13 22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園繡球花季」今天（13日）起到21日一連9天在復興區台7線枕頭山商圈開跑，今年主題「浪漫愛情」，主裝置是竹材打造的愛心，代表美滿及團聚的幸福象徵，沿著步道及農場共設計20座打卡點；台7桃花源休閒農業區有10家農場推出農事體驗，開幕首日吸引出遊人潮賞花打卡。

桃園市副市長蘇俊賓出席開幕式說，繡球花語為「團聚、美滿、永恆」，步道及農場的打卡點部分裝置穿插飛舞的蝴蝶，蝴蝶因一生中只有一位伴侶，與繡球花花語相互呼應，在5月感恩的季節，邀請民眾帶著家人一同體驗枕頭山商圈和休閒農業區的美。

農業局長陳冠義提到，今年共有16處農場和地標種植繡球花，打造美拍勝地，不同色系的繡球盆花及落地種植、不同品種的繡球花海，以圓潤的花朵、繽紛的色彩點綴山林，讓山城增添唯美而夢幻的氛圍。

賞花步道設有3處隱藏版繡球花平台，利用繡球盆花打造繡球花海，可供打卡賞花；另舉辦「愛在復興」、「Show出你的愛」等未婚情侶主題闖關活動，以及現場音樂、魔術、氣球表演等，活動期間各農場均免費開放參觀。

活動代言人康茵茵則說，她以新人角色幸福出場，一進到活動會場就有繡球花圓滿、幸福的體驗。

各家農場推出農事體驗須提前預約，有檸檬醋飲DIY、蕨類植物團球、繡球花扇蝶谷巴特製作、咖啡生態體驗、戀戀愛玉DIY、繡球花修剪、戒指飾品及綠竹筍體驗、手做麻糬、肉粽及竹筍餐體驗、桂竹挖筍及DIY竹杯、多肉組盆以及橄欖手作體驗等，詳情可上「台七桃花源休閒農業區」臉書粉絲專頁查詢。

山區道路狹窄易塞車，市府鼓勵民眾搭乘交通接駁車到活動主會場，園區外為綠線，接駁時間上午8點30分到下午5點30分，路線為仁愛停車場至介壽國中停車場至葉家千金轉運站；園區內為藍線，接駁時間上午9點到下午5點，都是每30分鐘一班，路線為葉家千金轉運站至祿客農莊；搭乘接駁車並於粉絲專頁完成按讚，於上車處可獲30元折價券。

桃園繡球花季今年共有16處農場和地標種植繡球花，共同打造婚紗、美拍勝地。（記者李容萍攝）

桃園繡球花季今年共有16處農場和地標種植繡球花，共同打造婚紗、美拍勝地。（記者李容萍攝）

「桃園繡球花季」開幕首日，許多人帶著媽媽一起賞花。（記者李容萍攝）

「桃園繡球花季」開幕首日，許多人帶著媽媽一起賞花。（記者李容萍攝）

桃園繡球花季今年共有16處農場和地標種植繡球花，共同打造婚紗、美拍勝地。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（後中）等人主持「桃園繡球花季」開幕式，圖中主裝置是竹材打造的愛心，代表美滿及團聚的幸福象徵。（記者李容萍攝）

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