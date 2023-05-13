歡慶母親節 桃園機場充滿溫馨感恩氣氛

明天就是母親節，桃園機場昇恆昌免稅店下午在第一航廈舉辦歡慶母親節活動，準備了康乃馨及小禮物贈送給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。（記者朱沛雄攝）

2023/05/13 17:31

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕明天就是母親節，桃園機場第一航廈下午有一場歡慶母親節活動，除了邀請樂團讓旅客即興點歌，表達對媽媽的感謝與祝福，也贈送康乃馨及小禮物給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。

隨著疫情解封，桃園機場也開始湧現出國人潮，桃園機場昇恆昌免稅店在疫情解封後的第一個母親節前夕，在第一航廈出境管制區內舉辦「愛的主舞台 歡慶母親節活動」，邀請民謠樂團「宅吉band」在機場內獻唱傳情，並邀請到迪士尼反派女王中的黑魔女也現身機場與旅客互動拍照。

表演歌手在活動中開放旅客即興點歌，讓旅客可以透過歌手動聽的歌聲，唱出對媽媽或老婆的感謝與祝福。免稅店也準備了康乃馨和小禮物送給現場出國的媽媽旅客們，讓媽媽們在專屬的節日感受到無盡的寵愛與溫馨。

明天就是母親節，桃園機場昇恆昌免稅店下午在第一航廈舉辦歡慶母親節活動，準備了康乃馨及小禮物贈送給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。（記者朱沛雄攝）

明天就是母親節，桃園機場昇恆昌免稅店下午在第一航廈舉辦歡慶母親節活動，準備了康乃馨及小禮物贈送給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。（記者朱沛雄攝）

明天就是母親節，桃園機場昇恆昌免稅店下午在第一航廈舉辦歡慶母親節活動，準備了康乃馨及小禮物贈送給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。（記者朱沛雄攝）

明天就是母親節，桃園機場昇恆昌免稅店下午在第一航廈舉辦歡慶母親節活動，準備了康乃馨及小禮物贈送給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。（記者朱沛雄攝）

明天就是母親節，桃園機場第一航廈今天下午有一場歡慶母親節活動，準備了康乃馨及小禮物贈送給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。（記者朱沛雄攝）

明天就是母親節，桃園機場第一航廈今天下午有一場歡慶母親節活動，準備了康乃馨及小禮物贈送給媽媽旅客，讓機場充滿溫馨感恩氣氛。（記者朱沛雄攝）

明天就是母親節，桃園機場第一航廈今天下午有一場歡慶母親節活動，邀請樂團讓旅客即興點歌，表達對媽媽的感謝與祝福。（記者朱沛雄攝）

明天就是母親節，桃園機場昇恆昌免稅店下午在第一航廈舉辦歡慶母親節活動，邀請樂團讓旅客即興點歌，表達對媽媽的感謝與祝福。（記者朱沛雄攝）

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