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    首頁　>　桃園市

    豬隊友幫搬家派出所前連撞電桿、警車 女通緝犯逃入民宅仍被抓

    蔡姓男子幫忙開車搬家行經仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。（記者李容萍翻攝）

    蔡姓男子幫忙開車搬家行經仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。（記者李容萍翻攝）

    2023/05/13 14:34

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市黃姓（32歲）、史姓（43歲）女子，昨日下午找來蔡姓友人（58歲）幫忙開車搬家，蔡男駕車行經中壢警分局仁愛派出所前時，一時失控撞斷路旁電線桿，再撞爛停放在停車格用的警車，引發巨大聲響；值班員警聽到後連忙查看時相當傻眼，但也眼尖發現黃女神色慌張，且趁員警不注意時拔腿逃進民宅陽台，還敲破陽台窗戶，員警一問才知道原來她是一名毒品通緝犯。

    仁愛派出所副所長蔡易廷今日表示，蔡男駕車疑似車輛失控，撞斷道路旁電線桿再衝撞停放於警備車格內的警車，造成兩車車頭均撞爛，派出所內執勤的員警郭雨潔聽到巨大聲響趕忙前往查看處理，在員警處理車禍欲抄錄乘客資料時，他和中壢交通中隊員警蔣佳峻發現後座乘客黃女神色慌張，趁隙偷偷離開現場，此時詢問同車乘客史女也語焉不詳警覺有異，黃女被發現落跑，一路逃跑到附近民宅內，甚至跑到陽台旁敲破窗戶要脅員警不要靠近，員警一問才知道原來她是一名毒品通緝犯。

    黃女在陽台邊原本情緒激動，在員苦口婆心溝通下，才願意配合警方偵辦，不過，屋主見陽台窗戶被打破也氣得對黃女提出侵入住居和毀損告訴。

    另外針對車禍部分，蔡男的酒測值為0，電線桿遭毀損部分警方將通知相關單位處理，警車遭毀損部分，警方將依法求償，黃女涉嫌侵入住居及通緝部分，警方訊畢後依法移送桃園地檢署偵辦並移送士林地檢署辦理歸案。

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    蔡姓男子幫忙開車搬家行經仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。（記者李容萍翻攝）

    蔡姓男子幫忙開車搬家行經仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。（記者李容萍翻攝）

    黃女（左2）神色慌張，還趁員警不注意時逃跑，原來是毒品通緝犯，最後妥協被捕。（記者李容萍翻攝）

    黃女（左2）神色慌張，還趁員警不注意時逃跑，原來是毒品通緝犯，最後妥協被捕。（記者李容萍翻攝）

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