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    8層樓高媽祖神像在桃園新屋 媽祖壽宴席開90桌邀信眾呷平安

    桃園市新屋天后宮高約32公尺、重120噸的青銅媽祖神像。（桃園市政府提供）

    桃園市新屋天后宮高約32公尺、重120噸的青銅媽祖神像。（桃園市政府提供）

    2023/05/12 23:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕農曆3月23日媽祖（天上聖母）聖誕，桃園市各大媽祖廟舉辦慶典和祝壽活動，新屋天后宮辦理媽祖文化祭，除在桃園新屋、新竹新豐一帶舉行「海陸遶境巡禮」與「淨港科儀」，祈求沿海地區風調雨順，漁船出入平安、漁獲滿載。今晚廟方慶祝媽祖聖誕，席開90桌邀請信眾共享平安福宴。

    桃園市長張善政下午前往主祀媽祖被稱為「中壢媽」、「桃園媽」的中壢仁海宮、桃園慈護宮，分別致贈「護國佑民」、「永沐神恩」匾額，晚上也參加新屋天后宮媽祖文化祭平安福宴，恭祝天上聖母聖誕，同時祈求國泰民安，風調雨順。

    張善政表示，身為桃園市長，他以新屋天后宮為榮，除因新屋具有台灣非常獨特且少有的客家漁港，每年的媽祖文化祭，天后宮也都舉辦許多具客家特色文化的系列活動，與其他地方的媽祖文化祭相比非常不同，深具地方特色，成為台灣各廟宇辦理媽祖聖誕活動的典範。

    張說，多年前新屋天后宮打造一座高達8層樓的青銅媽祖銅像，除自遠方即可看見媽祖神像，也吸引更多鄉親自遠地前來參拜，因此新屋天后宮可說是桃園的驕傲，感謝廟方用心經營，讓新屋天后宮深具地方特色，也感謝鄉親朋友支持，讓天后宮有更多力量照顧鄉親。

    桃園市新屋天后宮慶祝媽祖聖誕，邀請信眾共享平安福宴。（桃園市政府提供）

    桃園市新屋天后宮慶祝媽祖聖誕，邀請信眾共享平安福宴。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（左3）前往新屋天后宮參香祈福。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（左3）前往新屋天后宮參香祈福。（桃園市政府提供）

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