「觀光亮點獎」票選開跑 桃園市府加碼抽獎為這3景點催票

桃園市政府觀光旅遊局提報「桃園海客─達人領騎守滬相助」角逐交通部觀光局「觀光亮點獎」。（記者李容萍攝）

2023/05/12 23:20

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部觀光局「觀光亮點獎」票選活動今起至6月30日開跑，活動期間週週抽好禮，桃園市政府觀光旅遊局今年提報「桃園海客─達人領騎守滬相助」、「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地」及「桃園防災教育館」等3項觀光亮點，同步在「樂遊桃園」臉書粉絲專頁加碼推出抽獎好禮大放送，鼓勵民眾投票給桃園特色活動與亮點，就有機會將好禮帶回家。

參加交通部觀光局「觀光亮點獎」民眾，可在活動網站以個人LINE帳號登入成功即可線上投票。每個LINE帳號每日可於6個主題分組各投下最喜歡的1票，每投1票即可獲得1次抽獎機會，計有「首發體驗團」兩天一夜行程、溫泉券等逾30萬元的好禮；活動票選網站：https://spotlightaward.taiwan.net.tw/。

另追蹤「樂遊桃園」臉書粉絲專頁，按讚及分享該觀光亮點評選活動貼文，以及在貼文下方上傳「投票桃園觀光亮點之畫面截圖」，並TAG兩位好友，即可參加桃園抽獎，獎品有行李箱組、無線藍芽耳機等。

觀光旅遊局長周柏吟表示，角逐生態類─活動暨體驗組的「桃園海客─達人領騎守滬相助」，是跟著太平洋自行車博物館達人領騎，沿著濱海追風抵石滬故事館，深入了解新屋海客文化，串連在地特色觀光體驗如討海人的鹹醢飯、石滬姐妹花袋、一日石滬匠師、藻礁生態環境教室、白沙岬燈塔等，體驗團結與共榮的牽罟文化。

同樣角逐樂活類─景點暨設施組的「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地」及「桃園防災教育館」，前者結合水上運動訓練、觀光旅遊及休閒娛樂，提供各式刺激又有趣的水上運動體驗，基地周邊有大溪老街、龍潭大池、石門水庫等景點，順道來趟深度體驗桃園的在地文化和自然風光。

桃園防災教育館為桃園市首座結合智慧科技、娯樂與教育的防災展覽場所，館內有自然災害、防範與應變、火災、安全的家、消防勇士等5大展區，並有防災小畫家、CPR結合AR教學、CO密室逃脫、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室、地震體驗平台及防災歷險記等7大亮點，讓民眾從實體展示與影音互動中學習防災觀念。

石滬故事館。（桃市府觀旅局提供）

桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地。（桃市觀旅局提供）

桃園防災教育館。（桃市消防局提供）

民眾大手牽小手體驗桃園防災教育館。（記者李容萍攝）

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