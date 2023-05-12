大溪中庄吊橋15至19日封橋 加裝固索器減低鋼索摩擦聲

桃園市大溪區串聯大漢溪兩岸觀光景點的「中庄吊橋」，是目前全國最長的懸索式吊橋。（記者李容萍攝）

2023/05/12 17:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區串聯大漢溪兩岸觀光景點的「中庄吊橋」，全長約419公尺、寬2.5公尺的自行車人行吊橋，也是目前全國最長的懸索式吊橋，今年1月20日啟用，因吊橋結構造型優美，成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標，市府水務局為減少吊橋背拉主索風振，提供使用者妥善舒適的休憩空間，自15日起至19日止，採封橋施工方式，辦理主索固索器減振裝置安裝工程。

「中庄吊橋」啟用後，民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階的地質景觀，眺望大漢溪河流之美，而吊橋也串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點，因吊橋長度較長，加上位處風力旺盛的河谷地形，所以強風與主索間會產生風振聲，雖結構安全無虞，但為減少民眾恐慌改善此情形，將進行優化工程，在連接主索的4根塔柱的左右兩邊，加裝12組固索器減振裝置，減少主索風振情形。

水務局水利養護工程科長高啓洲表示，為使風振情形降至最低，將採二階段安裝，第一階段將於15日起至19日止試裝3組，俟成效評估測試後再行安裝其餘9組，另考量地區風力及安裝風險，將於安全狀況下加速施工，將工期壓縮至最短，減少封橋施工期間暫時無法使用的不便。

對此，市議員陳治文認為，中庄吊橋位處大漢溪風口，平時風速大、東北季風、颱風來襲更是強勁，先前有民眾過橋發現風大時鋼索會有摩擦聲，認為有安全疑慮；市議員李柏坊表示，中庄吊橋啟用後，每到假日民眾攜家帶眷前往，未來周邊山豬湖二期工程及地質公園完工後，勢必會吸引更多遊客，希望能落實人流控管。

桃園市大溪區串聯大漢溪兩岸觀光景點的「中庄吊橋」，是目前全國最長的懸索式吊橋。（記者李容萍攝）

水務局15至19日進行「中庄吊橋」封橋，將加裝固索器減低鋼索摩擦聲。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法