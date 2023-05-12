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    首頁　>　桃園市

    桃園行人地獄問題 張善政：成立「城市空間治理會報」改善人行環境

    改善「行人地獄」，張善政認為交通取締只是手段，更重要的是有系統解決人行環境不佳的問題。（記者謝武雄攝）

    改善「行人地獄」，張善政認為交通取締只是手段，更重要的是有系統解決人行環境不佳的問題。（記者謝武雄攝）

    2023/05/12 17:04

    〔記者謝武雄／桃園報導〕前立委鄭寶清的妻子於桃園區民生路、三民路2段口遭左轉車輛撞傷，再度凸顯「行人地獄」問題；桃園市長張善政今天在議會答詢時表示，人行環境改善是一個複雜的城市治理問題，交通取締只是手段，更重要的是有系統解決人行環境不佳的問題，為此市府將成立跨局處「城市空間治理會報」，有系統整合資源改善人行環境。

    市議員王珮毓提及「行人地獄」、黃瓊慧提及城市空間美學問題；王珮毓表示，最近桃園、台南都發生行人過馬路被車撞傷甚至死亡案件，近日，市府宣示要破除行人地獄惡名，推動偏心式左轉、行人穿越線退縮等交通改善政策，但很多路口規劃根本不切實際。

    黃瓊慧則出示各地老城區活化照片，例如台中宮原眼科、台南林百貨，都是老城區活化成功的照片，桃園仍有改善空間，此外，近幾年工、料大漲，目前立面最高補助40萬元、室內修繕90萬元，能否適度提高。

    張善政指出，已責成都市發展局成立跨局處的「城市空間治理會報」，整合工務、交通、文化、經發各局處與區公所，從都市計畫、都市設計、道路工程與建築管理等各層面，有系統的整合資源改善人行環境，這個會報也會同步推動城市美學與舊市區文化與商圈再生的工作，未來大型公共設施的盤點與配置（例如市政園區），也會透過這個會報來討論桃園的未來發展。

    張善政強調，解決行人地獄不能從單一局處的角度看待，取締只能短期治標而不能治本，對進步城市來說，取締不是最好的解決之道，市府目標不僅想把人行環境變好，更希望將整個城市環境都變好。

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