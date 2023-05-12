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    首頁　>　桃園市

    「仙人跳」搶4萬又勒索15萬 離婚夫妻與同夥被起訴

    桃園地檢署今天偵結，已因強盜案件將林姓、盧姓男子與曾姓女子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署今天偵結，已因強盜案件將林姓、盧姓男子與曾姓女子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2023/05/12 13:56

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕已離婚的宜蘭縣林姓男子與曾姓女子去年2月22日與盧姓友人合謀設局「仙人跳」陷害吳姓男子，由曾女邀吳男到桃園市桃園區1處汽車旅館唱歌，卻在吳男進入汽車旅館房間後，就痛毆吳男並逼他支付15萬元遮羞費，後因林男等人懷疑吳男家人已報案，才放吳男離開。桃園地檢署今天偵結，已因強盜案件將林男等3人提起公訴。

    檢方說，林男（29歲）、曾女（25歲）與盧男（30歲）合謀後，當晚曾女先到吳男家中閒聊，再提議到桃園區1處汽車旅館，與她的哥哥、嫂嫂們一起喝酒唱歌。隔天凌晨0點多，曾女帶著吳男抵達汽車旅館，一進入房間後，林男與盧男就分持甩棍將吳男打倒在地，並拿走他身上的手機、身分證、信用卡與現金4萬元等財物。

    林男還衝著吳男嗆道：「不知道她（指曾女）是我女朋友嗎？」要求吳男拿出15萬元來處理，吳男身上早已沒錢，只得被逼得聯絡他母親，檢方說，吳男母親也沒有錢可交付，林男等人就要求對方讓曾女前往吳家找錢，曾女翻找一陣並無所獲，卻看到吳男住家前方停了一輛警車，懷疑吳男家人已經報警。

    曾女返回汽車旅館會合後，就將吳男帶上車離開，途中盧男先下車，林男與曾女才載著吳男到桃園區大興西路1處巷內棄置，路人發現報警後，警方循線查獲林男等3人送辦，今天3人已因涉犯強盜案件被桃檢提起公訴。

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