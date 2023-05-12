明仁會囂張辦春酒「無法可管」 警大校長楊源明：應修訂組織犯罪防制條例

中央警察大學校長楊源明接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，明仁會辦春酒是公開從事幫派犯罪組織的活動，但現行法律「無法可管」。（記者陳宇睿攝）

2023/05/12 10:10

［記者周敏鴻／桃園報導］竹聯幫明仁會日前在台北市萬豪酒店辦春酒，讓外界對黑幫的氣焰囂張憂心忡忡，中央警察大學校長楊源明接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，明仁會辦春酒是公開從事幫派犯罪組織的活動，但現行法律「無法可管」，應與時俱進地針對組織犯罪防制條例再修訂。

楊源明指出，除組織犯罪防制條例外，不肖分子透過虛擬貨幣、第3方支付來洗錢，也應有法制面的規範，但修法或立法的腳步上可能還有點跟不上，包括「科技偵查法」等法令都是目前最迫切需要的，他希望主管機關研擬法案之外，立法機關也能全力支持。

「洗錢的源頭管理也有所不足」，楊源明說，很多資訊網路平台業者都是國外公司，警方在國內調取資料，時間與完整性的配合都可能不足，源頭管理的相關法令也應盡快規範。

楊源明強調，黑道幫派成員在外面打打殺殺、詐騙集團成員落網，卻可能在被移送後，隔天就交保、甚至無保請回，除造成民眾不安，對於打擊犯罪的檢警也會有挫折感。法院對事證的認定當然須非常嚴謹，但犯罪的惡行與危害社會的嚴重性，也應一併考量，若能持續強化檢警努力、司法支持等面向，定能打擊並徹底壓制黑道幫派的囂張氣焰。

中央警察大學校長楊源明（左）接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳宇睿攝）

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