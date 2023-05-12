為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    明仁會囂張辦春酒「無法可管」 警大校長楊源明：應修訂組織犯罪防制條例

    中央警察大學校長楊源明接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，明仁會辦春酒是公開從事幫派犯罪組織的活動，但現行法律「無法可管」。（記者陳宇睿攝）

    中央警察大學校長楊源明接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，明仁會辦春酒是公開從事幫派犯罪組織的活動，但現行法律「無法可管」。（記者陳宇睿攝）

    2023/05/12 10:10

    ［記者周敏鴻／桃園報導］竹聯幫明仁會日前在台北市萬豪酒店辦春酒，讓外界對黑幫的氣焰囂張憂心忡忡，中央警察大學校長楊源明接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，明仁會辦春酒是公開從事幫派犯罪組織的活動，但現行法律「無法可管」，應與時俱進地針對組織犯罪防制條例再修訂。

    楊源明指出，除組織犯罪防制條例外，不肖分子透過虛擬貨幣、第3方支付來洗錢，也應有法制面的規範，但修法或立法的腳步上可能還有點跟不上，包括「科技偵查法」等法令都是目前最迫切需要的，他希望主管機關研擬法案之外，立法機關也能全力支持。

    「洗錢的源頭管理也有所不足」，楊源明說，很多資訊網路平台業者都是國外公司，警方在國內調取資料，時間與完整性的配合都可能不足，源頭管理的相關法令也應盡快規範。

    楊源明強調，黑道幫派成員在外面打打殺殺、詐騙集團成員落網，卻可能在被移送後，隔天就交保、甚至無保請回，除造成民眾不安，對於打擊犯罪的檢警也會有挫折感。法院對事證的認定當然須非常嚴謹，但犯罪的惡行與危害社會的嚴重性，也應一併考量，若能持續強化檢警努力、司法支持等面向，定能打擊並徹底壓制黑道幫派的囂張氣焰。

    中央警察大學校長楊源明（左）接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳宇睿攝）

    中央警察大學校長楊源明（左）接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳宇睿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    內政部：北市警察局長楊源明陞任警大校長
    2023/01/13 12:09

    內政部：北市警察局長楊源明陞任警大校長
    新任警大校長楊源明／刑事專才 嚴以律己實事求是
    2023/01/13 05:30

    新任警大校長楊源明／刑事專才 嚴以律己實事求是

    打破高價迷思 新店華城別墅3字頭
    史上最大波》8高階警官換將 首長搶人
    2023/01/09 05:30

    史上最大波》8高階警官換將 首長搶人
    6都警局長5異動 跳脫藍綠拚治安
    2023/01/09 05:30

    6都警局長5異動 跳脫藍綠拚治安

    頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩
    楊源明被規劃掌警大 傳蔣想留他
    2023/01/09 05:30

    楊源明被規劃掌警大 傳蔣想留他
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播