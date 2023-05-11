順應民意 龍潭軍機噪音補償明年改發現金

軍方在龍潭區公所召開113年航噪補償金發放作業說明會。（立委呂玉玲提供）

2023/05/11 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園龍潭的陸軍航空特戰指揮部軍機長年噪音，國防部2020年起補助周邊住戶裝設防音門窗、空調設備、吸音窗簾等防噪音設備，居民認為不切實際，軍方今（11）日在龍潭區公所召開113年航噪補償金發放作業說明會，同意明年起改為發現金，以設籍在管制區內居民為補償基準，每人每年450到600元不等。

軍方指出，為了讓噪音補償計畫更符合在地居民需求，明年起改發放補償金給設籍在管制區的每一位鄉親，依據管制區分級，可分為第三級600元、第二級500元、第一級450元；軍方初步統計管制區包括龍潭、平鎮及大溪3行政區共49里，粗估戶數約6萬6000戶，詳細人口數有待戶政資料造冊統計，現金發放方式擇期另外公布。

與會立委呂玉玲說，陸軍航空601旅肩負北台灣地區的戰備任務，尤其近期演訓頻繁，附近居民受干擾程度相對增加，因此要求國防部改採現金發放方式，優化整體補償措施，今年2月她曾邀國防部召開龍潭機場噪音補助調整研討會，當時與會49里里長全數同意改採現金發放，如今軍方願意將補償方式改為現金發放但過往填寫紙本申請書過於繁瑣，希望後續能有更完善的噪音補償作業流程。

駐守陸軍航空601旅的阿帕契直升機。（資料照，記者李容萍攝）

軍方在龍潭區公所召開113年航噪補償金發放作業說明會。（立委呂玉玲提供）

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