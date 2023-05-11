為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    群舞超震撼！東京高圓寺阿波舞團 踩街演出嗨翻桃園

    日本東京高圓寺阿波舞團在中壢仁海宮封街演出，穿著各式美麗浴衣的舞者成了全場焦點。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞團在中壢仁海宮封街演出，穿著各式美麗浴衣的舞者成了全場焦點。（記者李容萍攝）

    2023/05/11 23:01

    〔記者李容萍／桃園報導〕曾被票選為最想去的日本祭典、日本具代表性的民俗表演之一「東京高圓寺阿波舞」睽違4年再度來台，今天（11日）表演第一天在桃園，從平鎮義民廟廣場出發，一路展演到中壢仁海宮、SOGO商圈封街演出，近百名舞者穿著各式美麗浴衣，搭配獨特、輕快的節奏，跳起優美且震撼人心的群舞，吸引爆棚民眾近距離感受現場演出的熱血沸騰，全場嗨翻。

    東京高圓寺阿波舞60多年前由一群想讓二戰後商店街恢復活力的有志青年發起，其獨特魅力在於以狹窄的商店街為舞台而發展興起。行政院副院長鄭文燦、國策顧問范振修（平鎮義民廟主委）、桃園市副市長蘇俊賓以及立委黃世杰、呂玉玲、張育美、魯明哲等人今天都到場，歡迎日本東京都杉並區長岸本聰子和阿波舞團隊。舞團明天（12日）在雲林北港朝天宮、後天（13日）在台北慈祐宮演出。

    鄭文燦說，受邀來台的阿波舞團可說是日本具代表性的民俗表演之一，每年舉辦的慶典活動吸引百萬人潮，這次配合中壢仁海宮媽祖文化祭應邀來台，與桃園在地團隊輪番演出，是難得一見的台日民俗交流，希望藉由這次台日團隊交流契機，也能讓國際看見桃園傳統民俗特色。

    東京杉並區長岸本聰子說，非常高興阿波舞讓現場的民眾度過了快樂、難忘的夜晚，感謝市府及平鎮義民廟、中壢仁海宮的協助，讓高圓寺阿波舞團來到台灣文化交流。今年8月高圓寺阿波舞團將有盛大演出，誠摯邀請大家到杉並區遊玩、欣賞表演，期盼台日藝術交流能持續、友誼長存。

    平鎮義民廟下午邀請義民社區千歲打鼓團參與表演，中壢仁海宮董事長王介禧也說，中壢仁海宮歡慶198週年媽祖文化祭，上午車隊遶境，下午到晚上安排阿波舞團踩街展演，另邀請文揚龍獅團、吉古拉藝術團、鍾藝劇團及藝想台灣劇團等，帶來震撼的鼓藝、舞獅和融合傳統戲曲、特技雜耍的陣頭演出，讓改坐在觀眾席的阿波舞者目不轉睛觀看和拍照。

    日本東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟首場演出。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟首場演出。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟演出。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟演出。（記者李容萍攝）

    東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟演出。（記者李容萍攝）

    東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟演出。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞團抵台，在平鎮義民廟首場演出。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞團抵台，在平鎮義民廟首場演出。（記者李容萍攝）

    東京高圓寺阿波舞抵台在中壢仁海宮封街演出。（記者李容萍攝）

    東京高圓寺阿波舞抵台在中壢仁海宮封街演出。（記者李容萍攝）

    東京高圓寺阿波舞團從中壢仁海宮出發踩街演出。（記者李容萍攝）

    東京高圓寺阿波舞團從中壢仁海宮出發踩街演出。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞在中壢銀河廣場演出，現場萬頭攢動。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞在中壢銀河廣場演出，現場萬頭攢動。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞在中壢銀河廣場演出，現場萬頭攢動。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞在中壢銀河廣場演出，現場萬頭攢動。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞抵台演出，平鎮義民廟主委范振修（中）帶隊踩街。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞抵台演出，平鎮義民廟主委范振修（中）帶隊踩街。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞抵台演出，中壢仁海宮董事長王介禧（中）帶隊踩街。（記者李容萍攝）

    日本東京高圓寺阿波舞抵台演出，中壢仁海宮董事長王介禧（中）帶隊踩街。（記者李容萍攝）

    桃園在地藝陣團隊的表演，讓日本東京高圓寺阿波舞員看得目不轉睛。（記者李容萍攝）

    桃園在地藝陣團隊的表演，讓日本東京高圓寺阿波舞員看得目不轉睛。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3月瘋媽祖！中壢媽邀日本阿波舞團祝壽、桃園媽10款平安龜開放求龜
    2023/05/06 22:55

    3月瘋媽祖！中壢媽邀日本阿波舞團祝壽、桃園媽10款平安龜開放求龜
    阿波舞台北終場獻藝松山慈祐宮 東京區長憶311
    2019/04/28 21:32

    阿波舞台北終場獻藝松山慈祐宮 東京區長憶311

    打破高價迷思 新店華城別墅3字頭

    頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播