群舞超震撼！東京高圓寺阿波舞團 踩街演出嗨翻桃園

日本東京高圓寺阿波舞團在中壢仁海宮封街演出，穿著各式美麗浴衣的舞者成了全場焦點。（記者李容萍攝）

2023/05/11 23:01

〔記者李容萍／桃園報導〕曾被票選為最想去的日本祭典、日本具代表性的民俗表演之一「東京高圓寺阿波舞」睽違4年再度來台，今天（11日）表演第一天在桃園，從平鎮義民廟廣場出發，一路展演到中壢仁海宮、SOGO商圈封街演出，近百名舞者穿著各式美麗浴衣，搭配獨特、輕快的節奏，跳起優美且震撼人心的群舞，吸引爆棚民眾近距離感受現場演出的熱血沸騰，全場嗨翻。

東京高圓寺阿波舞60多年前由一群想讓二戰後商店街恢復活力的有志青年發起，其獨特魅力在於以狹窄的商店街為舞台而發展興起。行政院副院長鄭文燦、國策顧問范振修（平鎮義民廟主委）、桃園市副市長蘇俊賓以及立委黃世杰、呂玉玲、張育美、魯明哲等人今天都到場，歡迎日本東京都杉並區長岸本聰子和阿波舞團隊。舞團明天（12日）在雲林北港朝天宮、後天（13日）在台北慈祐宮演出。

鄭文燦說，受邀來台的阿波舞團可說是日本具代表性的民俗表演之一，每年舉辦的慶典活動吸引百萬人潮，這次配合中壢仁海宮媽祖文化祭應邀來台，與桃園在地團隊輪番演出，是難得一見的台日民俗交流，希望藉由這次台日團隊交流契機，也能讓國際看見桃園傳統民俗特色。

東京杉並區長岸本聰子說，非常高興阿波舞讓現場的民眾度過了快樂、難忘的夜晚，感謝市府及平鎮義民廟、中壢仁海宮的協助，讓高圓寺阿波舞團來到台灣文化交流。今年8月高圓寺阿波舞團將有盛大演出，誠摯邀請大家到杉並區遊玩、欣賞表演，期盼台日藝術交流能持續、友誼長存。

平鎮義民廟下午邀請義民社區千歲打鼓團參與表演，中壢仁海宮董事長王介禧也說，中壢仁海宮歡慶198週年媽祖文化祭，上午車隊遶境，下午到晚上安排阿波舞團踩街展演，另邀請文揚龍獅團、吉古拉藝術團、鍾藝劇團及藝想台灣劇團等，帶來震撼的鼓藝、舞獅和融合傳統戲曲、特技雜耍的陣頭演出，讓改坐在觀眾席的阿波舞者目不轉睛觀看和拍照。

日本東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟首場演出。（記者李容萍攝）

日本東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟演出。（記者李容萍攝）

東京高圓寺阿波舞團在平鎮義民廟演出。（記者李容萍攝）

日本東京高圓寺阿波舞團抵台，在平鎮義民廟首場演出。（記者李容萍攝）

東京高圓寺阿波舞抵台在中壢仁海宮封街演出。（記者李容萍攝）

東京高圓寺阿波舞團從中壢仁海宮出發踩街演出。（記者李容萍攝）

日本東京高圓寺阿波舞在中壢銀河廣場演出，現場萬頭攢動。（記者李容萍攝）

日本東京高圓寺阿波舞在中壢銀河廣場演出，現場萬頭攢動。（記者李容萍攝）

日本東京高圓寺阿波舞抵台演出，平鎮義民廟主委范振修（中）帶隊踩街。（記者李容萍攝）

日本東京高圓寺阿波舞抵台演出，中壢仁海宮董事長王介禧（中）帶隊踩街。（記者李容萍攝）

桃園在地藝陣團隊的表演，讓日本東京高圓寺阿波舞員看得目不轉睛。（記者李容萍攝）

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