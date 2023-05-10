全球僅5架 空巴大白鯨昨夜現身桃園機場

全球僅5架的空巴大白鯨「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」中的2號機昨晚（9日）深夜現身桃園機場，不少航迷帶著大砲鏡頭前來機場週邊一睹大白鯨的風采。該機在完成加油後於今日凌晨2點離台飛往日本。（桃園機場提供）

2023/05/10 16:25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕全球僅5架的空巴大白鯨「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」中的2號機昨天（9日）深夜現身桃園機場，不少航迷帶著大砲鏡頭前來機場週邊一睹大白鯨的風采。該機在完成加油後於今日凌晨2點離台飛往日本。

SATIC「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」是空中巴士飛機公司用來運送新造飛機半成品的特殊用途貨機，而這款飛機是以空中巴士A300-600R客機為基礎，經大幅改裝開發而來。由於A300-600ST的外觀非常像是一隻鯨豚動物，因而得到「大白鯨」的稱號，也獲得空中巴士集團「空巴大白鯨」的暱稱。

目前空巴集團總共生產5架此型超級運輸機，最主要是用來運送飛機零組件，特別的背部造型使它能輕鬆容納各式機組零件，甚至空中巴士A340的機身都可以放進去。

其衍生機種是A330-700L（又稱為超級大白鯨），由空中巴士公司設計、建造和營運，用於運送飛機大型半成品的特殊用途貨機。該機以A330-200型客機為基礎開發而成，並作為空中巴士大白鯨的後續機種，該機也如同大白鯨般具有巨大的機身上半部與造型獨特的機首駕駛艙。2018年7月19日完成首航，2020年1月20日開始服役。

全球僅5架的空巴大白鯨「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」中的2號機昨晚（9日）深夜現身桃園機場，不少航迷帶著大砲鏡頭前來機場週邊一睹大白鯨的風采。該機在完成加油後於今日凌晨2點離台飛往日本。（桃園機場提供）

全球僅5架的空巴大白鯨「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」中的2號機昨晚（9日）深夜現身桃園機場，不少航迷帶著大砲鏡頭前來機場週邊一睹大白鯨的風采。該機在完成加油後於今日凌晨2點離台飛往日本。（桃園機場提供）

全球僅5架的空巴大白鯨「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」中的2號機昨晚（9日）深夜現身桃園機場，不少航迷帶著大砲鏡頭前來機場週邊一睹大白鯨的風采。該機在完成加油後於今日凌晨2點離台飛往日本。（桃園機場提供）

全球僅5架的空巴大白鯨「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」中的2號機昨晚（9日）深夜現身桃園機場，不少航迷帶著大砲鏡頭前來機場週邊一睹大白鯨的風采。該機在完成加油後於今日凌晨2點離台飛往日本。（桃園機場提供）

全球僅5架的空巴大白鯨「A300-600ST Super Transporter＂Beluga＂」中的2號機昨晚（9日）深夜現身桃園機場，不少航迷帶著大砲鏡頭前來機場週邊一睹大白鯨的風采。該機在完成加油後於今日凌晨2點離台飛往日本。（桃園機場提供）

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