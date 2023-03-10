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    首頁　>　桃園市

    偷車危駕撞警車被開7槍制伏 檢斥「視公權力為無物」建請從重量刑

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

    2023/03/10 15:43

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年春節大年初一凌晨，警方發現48歲陳姓男子駕駛贓車蹤影，尾隨在後準備攔查時，陳男一路闖紅燈、蛇行竄逃，甚至2度衝撞警車，警方最後在五楊高架上連開7槍制伏，陳男近日被依加重妨害公務、公共危險、加重竊盜罪嫌起訴，桃園地檢署檢察官另審酌陳男「視公權力為無物」且於緩起訴期間犯案，建請法院從重量刑，以資懲儆。

    陳男涉嫌在今年除夕夜凌晨，到觀音區濱海路一帶，持削尖工具竊走轎車，隔天大年初一凌晨又持螺絲起子，在平鎮區復旦路拔走路邊車輛前後車牌，並懸掛在偷來的轎車上，平鎮警方巡邏時發現，尾隨準備攔查時，陳男猛力衝撞警車後逃逸，在平面道路一路闖紅燈、蛇行，並往國道1號南下方向逃逸，警方在五楊高架南下62公里處攔截，陳男二度衝撞警車想跑，警方連開7槍擊中陳男轎車左前輪、左後輪及水箱，並將他拉下車制伏，查扣贓車、失竊車牌及行竊工具。

    檢方起訴陳男並審酌他在警察執行職務時施以強暴，還接續多次危險駕駛，視公權力為無物，對於公權力貫徹妨害甚鉅，且陳男於緩起訴期間再犯，顯然未有悔改之意，建請法院從重量刑，以資懲儆。

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

    陳男涉嫌偷車、撞警車、危險駕駛，在五楊高架上被警方開7槍制伏，檢方斥陳男「視公權力為無物」，起訴並建請法院從重量刑。（資料照，記者李容萍翻攝）

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