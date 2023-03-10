桃市推「內海產業園區開發」 反對居民：良田不該變工業區

大園內海產業園區開發計畫案公聽會場，掛著許多布條「拒絕圖利廠商」，表達居民反對意見。（記者周敏鴻攝）

2023/03/10 15:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府推動「大園內海產業園區開發計畫」，上午舉辦公聽會時，居民拉白布條「拒絕黑心開發」、「農地農用」並送上陳情書表達反對意見，守護內海家園自救會召集人林志遠強調，內海良田每公頃每年可產出6800餘公斤稻米，政府不該偏厚工業。市府經濟發展局專門委員簡偉崙強調，廣納正反意見後，會再對開發計畫進行評估、調整。

大園內海產業園區開發計畫範圍為緊鄰台61線道的內海國小東北側約28公頃土地，公聽會上午在大園區內海市民活動中心舉辦，會場內外掛了許多布條表達反對開發計畫的意見。

林志遠說，大園區內已有特殊工業區、擴大工業區、長發工業區、沙崙產業園區，還規劃設立智慧紡織園區，政府不應只考量工業，應保留內海的農業，讓灌溉系統完善的廣大良田農地農用，再推動精緻農業讓農業永續發展。

大園內海產業園區開發計畫計畫範圍，距離許厝港濕地不到2公里，居民憂心環境生態受到影響，內海里長許程睿希望，市府對於設立園區是否會破壞生態、引進產業可否會帶來空氣或水源污染等等種種疑慮，都應開誠布公讓居民充分了解。

簡偉崙說，鄰近的工業區或已飽和、或僅可供物流等特定產業進駐，市府考量台商回流等產業需求而推動大園內海產業園區開發計畫。計畫未送審前舉辦公聽會，除要釐清居民對於居住正義、環境影響等疑慮外，更要廣納居民意見，不論是支持或反對的意見，都將是市府評估或調整開發計畫的依據。

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