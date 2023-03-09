張善政航空城選舉支票 副市長：調高配地比難度太高

航空城都市計畫內很多住戶已經搬遷，現況一片荒蕪。（記者謝武雄攝）

2023/03/09 23:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政去年選舉時針對航空城開出3大支票；張善政今天表示，針對拆遷戶評點從每點12.2元，原則上會以重建補助方式儘量達到14.7元評點，其次針對2024年底前搬遷戶仍會加發15%扶助金；至於調高配地比部分；副市長王明鉅表示，整個區段徵收計畫已報內政部核定，調整配地比等於打掉重練，難度太高不可行。

張善政說，當時公告徵收時間是在6月，評點12.2元，但3個月後也就是9月就調為13.5元，而航空城工程要5年，公務人員行政程序雖然合法，但讓人覺得這是欺負老百姓，因此，他同意以不同的方式補償民眾損失；王明鉅也解釋，市府會以重建補償等名義，讓賠償可以達到14.7元評點水準。

至於最後搬遷戶加發15%扶助金問題；張善政說，這些住戶都是弱勢戶沒有辦法搬走，但施工環境、揚塵導致環境越來越差，住戶被迫搬家，因此發給扶助金是合理的。

對此，民進黨議員游吾和仍不滿意，他認為評點本來就不合理，應該由12.2元提高至14.7元外，至於重建補助是內政部要求，因此要另外發放，至於區段徵收計畫無法改變，應該要另給補償才符合公平正義。

國民黨議員徐其萬則感謝市府能體恤民意，讓民眾的負擔降低，但也呼籲在野黨不要無限上綱，畢竟若是民進黨繼續執政，這些補助都等於「零」，此外，區段徵收計畫必須自給自足，但優先產專區銷售標售價格並不高，還是要考量財務平衡。

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