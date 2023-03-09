為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    張善政航空城選舉支票 副市長：調高配地比難度太高

    航空城都市計畫內很多住戶已經搬遷，現況一片荒蕪。（記者謝武雄攝）

    航空城都市計畫內很多住戶已經搬遷，現況一片荒蕪。（記者謝武雄攝）

    2023/03/09 23:21

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政去年選舉時針對航空城開出3大支票；張善政今天表示，針對拆遷戶評點從每點12.2元，原則上會以重建補助方式儘量達到14.7元評點，其次針對2024年底前搬遷戶仍會加發15%扶助金；至於調高配地比部分；副市長王明鉅表示，整個區段徵收計畫已報內政部核定，調整配地比等於打掉重練，難度太高不可行。

    張善政說，當時公告徵收時間是在6月，評點12.2元，但3個月後也就是9月就調為13.5元，而航空城工程要5年，公務人員行政程序雖然合法，但讓人覺得這是欺負老百姓，因此，他同意以不同的方式補償民眾損失；王明鉅也解釋，市府會以重建補償等名義，讓賠償可以達到14.7元評點水準。

    至於最後搬遷戶加發15%扶助金問題；張善政說，這些住戶都是弱勢戶沒有辦法搬走，但施工環境、揚塵導致環境越來越差，住戶被迫搬家，因此發給扶助金是合理的。

    對此，民進黨議員游吾和仍不滿意，他認為評點本來就不合理，應該由12.2元提高至14.7元外，至於重建補助是內政部要求，因此要另外發放，至於區段徵收計畫無法改變，應該要另給補償才符合公平正義。

    國民黨議員徐其萬則感謝市府能體恤民意，讓民眾的負擔降低，但也呼籲在野黨不要無限上綱，畢竟若是民進黨繼續執政，這些補助都等於「零」，此外，區段徵收計畫必須自給自足，但優先產專區銷售標售價格並不高，還是要考量財務平衡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    航空城自願搬遷區 可領取15~20％拆遷補償
    2021/06/01 18:25

    航空城自願搬遷區 可領取15~20％拆遷補償
    航空城自願優先搬遷就學問題 桃市府將專案協助
    2020/11/12 21:03

    航空城自願優先搬遷就學問題 桃市府將專案協助

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    航空城兩大徵收案通過 面積達2597公頃
    2020/04/30 05:30

    航空城兩大徵收案通過 面積達2597公頃

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播