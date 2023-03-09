秘書旁聽席錄影糾紛 桃園副市長王明鉅議會再度道歉

桃園市副市長王明鉅再度針對秘書失職事件，在議會公開道歉。（記者謝武雄攝）

2023/03/09 18:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第3屆第2次臨時會今閉會，副市長王明鉅秘書曾姸潔於質詢期間到2樓旁聽席錄影，又引發藍綠議員不同意見；王明鉅在主席議長邱奕勝要求再次向大會道歉，也強調曾只是記錄他個人狀況，但處理不好是事實，也願向大會道歉，也要求曾姸潔言行多檢點、下不為例。

桃園市議會臨時會進行臨時動議，民進黨議員黃瓊慧、許家睿又在批評曾姸潔於上班時間拍攝議員質詢畫面，並PO上社群批評議員遲到、自拍、玩手機，要求市府懲處曾姸潔。

國民黨籍議員詹江村、舒翠玲則認為，民進黨小題大做，以往在地聯盟堂而皇之進入議會攝影，還點名議員是否出席；舒翠玲也認為，既然議會都已經開放直播，乾脆旁聽的民眾也很以錄音、錄影。

最後王明鉅起身道歉，強調曾姸潔是經驗不足、判斷錯誤，但強調只是紀錄他（指王明鉅）個人狀況，絕非偷拍，但不管如何、做的不好是事實，因此向大會道歉，也要求曾姸潔言行多檢點、下不為例。

張善政也會後受訪強調，在議事場尊重議員，是任何人都該有的禮數，市府同仁有疏忽的地方會請改進，王明鉅在議事堂也向大會道歉，至於議會如何修改旁聽規定，尊重議會的決議。

民進黨團也發表聲明，嚴厲譴責造謠、抹黑行為，要求桃園市議會應依照議會相關管理規定，嚴格管制人員進出議場和旁聽席，並且針對議會內部空間管理和錄影、錄音規定有嚴格控管，履行議會內部管理相關規定，不要讓落選的候選人公然挑戰市議會的尊嚴。

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