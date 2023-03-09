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    首頁　>　桃園市

    防止囤蛋、哄抬價格 桃市府農業局、消保官查訪賣蛋通路

    桃市府農業局會同法務局消保官訪查農會直銷中心、超商、大賣場及傳統市場等通路，了解雞蛋上架情形。（桃市府農業局提供）

    桃市府農業局會同法務局消保官訪查農會直銷中心、超商、大賣場及傳統市場等通路，了解雞蛋上架情形。（桃市府農業局提供）

    2023/03/09 17:52

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台蛋荒持續，桃市府農業局今天會同法務局消保官訪查轄內農會直銷中心、超商、大賣場及傳統市場等通路，了解雞蛋上架情形及有無囤蛋或哄抬價格等情事，農業局表示，民眾若發現零售市場有囤蛋或哄抬，可向市府消保單位投訴。

    桃園市長張善政8日主持市政會議，要求農業局、法務局加強注意雞蛋市場銷售，有無哄抬價格情形並防堵，農業局長陳冠義表示，今天會同消保官查訪相關通路，目前桃市傳統市場每天少量供應雞蛋，大約2至3天進貨一次，白殼雞蛋價格約每台斤70元，一早就賣完，架上也只剩每台斤80元的鴨蛋，至於部分賣場通路採限量或分批供應，全聯仍可見少量1盒10顆65元洗選白殼雞蛋，採每人每次限購2盒，好市多則是每日進貨洗選白殼雞蛋，每張會員卡限購1盒30顆369元雞蛋。

    陳冠義表示，中南部蛋雞場仍有禽流感疫情撲殺情形，導致蛋雞隻數減少，影響北部市場雞蛋供不應求，而桃市轄內蛋雞場多以自產自銷紅殼蛋為主，於蛋荒發生前皆於桃市各區農會通路販售，價格落在每台斤約100元，因中南部雞蛋供應不足，連帶讓農會雞蛋有缺貨情形，並且開始採取預約制及每人限購1箱，以避免有心人搶購囤蛋。

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