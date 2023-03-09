家暴男揮刀恐嚇殺人趕走社工 辯正在做菜拿菜刀很正常

桃園市鄭姓男子因家暴案件引來社工登門訪視，涉嫌揮舞菜刀揚言殺人驅趕，落網被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

2023/03/09 16:33

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市40歲鄭姓男子因曾對10歲兒子施暴，市府家暴防治中心2名社工員於去年10月間登門訪視時，鄭男涉嫌手持菜刀並威脅殺死社工與兒子，喝令社工員離去，被獲報趕來的警方逮捕、依妨害公務罪嫌移送法辦，桃園地方檢察署今天偵結將鄭男起訴。

檢警調查，2名社工員於去年10月25日傍晚6點左右前往鄭男住家訪視，是依法執行公務，鄭男卻從廚房抄出菜刀朝社工員逼進，喝斥2人立刻離開，否則就要連同兒子一起殺了；社工見狀，當下不敢輕舉妄動，慢慢退到屋外後報警，警方獲報趕來將鄭逮捕送辦。

檢察官訊問時，鄭男坦承持刀，但否認恐嚇社工，還說因為當時是晚餐時間，他在廚房做菜而拿菜刀很正常，他是比手畫腳想請社工出去，一時忘記手上有刀；2名社工作證均指鄭男是持刀逼近且出言恐嚇，經隔離詢問，2人對案發情節描述相同，加上有現場照片、兒少案件通報表和鄭男兒子傷勢照片等證物，檢察官不採信鄭男說詞。

檢方指出，鄭男行為同時觸犯對公務員依法執行職務時施武脅迫罪及對公務員依法執行職務時恐嚇危害安全罪，從重依恐嚇危害安全安罪提起公訴。

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