中壢火車站「遺產哥」專挑落單男子借錢 得手逾30萬GG了

康男經常在中壢火車站附近，有時拖著紫色行李箱隨機找落單男子行騙。（記者李容萍翻攝）

2023/03/09 12:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢火車站一帶，近日出現一名30歲康姓「遺產哥」，有時手中拖著1卡紫色行李箱，專挑落單男子行騙，並向被害人誆稱，父親過世後留有700萬元遺產，繳不出遺產稅，所以想借錢，拿到錢後卻失聯，民眾驚覺是詐騙。中壢警分局接獲至少5名被害人（21至30歲不等）受騙，金額逾30多萬元，警方循線在中壢後站某旅館找到康男，經查發現他8條詐欺通緝，當場將他逮捕並依法歸案送辦。

中壢警分局中壢派出所所長蘇宸鋒今日表示，康男在中壢火車站周遭地區，專挑落單的年輕男子行騙，他利用民眾善良、熱心助人的心理，先上前向被害人攀談後，隨即表示因為父親過世，留有700萬元的遺產，但因為繳不出遺產稅，所以向被害人借錢，更保證繳完稅後馬上就能還款，還向被害人交換聯絡方式，說一定會聯絡被害人還錢，但沒想到康男拿了錢就失去聯絡，被害民眾發現上當受騙報警處理。

警方接獲報案後積極偵辦，在中壢後站一間旅館內發現康男蹤跡，康男向警方表示，自己父親確實有留下一筆遺產，但因為家裡人不讓他回家，所以才無法順利繼承。他也提到，借來的錢都已經花用殆盡，並不斷強調自己不是詐欺，一定會還錢。究竟真相為何，尚待進一步調查釐清。

警方前往旅館查獲康男（右）帶回調查。（記者李容萍翻攝）

康男經常在中壢火車站附近，有時拖著紫色行李箱隨機找落單男子行騙。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法