張善政婦女節手做越南生春捲 桃園3項新住民政策4月起上路

慶祝國際婦女節，桃園市長張善政（右2）現學現做越南生春捲。（記者李容萍攝）

2023/03/08 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕你吃過越南生春捲嗎？薄透的米紙包著鮮蝦、肉片、蔬菜、香料和米粉，加上特調魚露，咬一口，清爽開胃，讓人食指大動。今天是國際婦女節，桃園市長張善政與新住民有約，前往中壢區的鳴心越南小吃，與新住民姊妹一起體驗手做越南生春捲，他一口氣包了好幾個，還說有生春捲老闆娘馮玉英（桃園市越配權益促進會創會理事長）的靈魂醬料魚露加持，吃起來特別道地。

在歡樂的氣氛中，張善政與新住民姊妹聊天，關心新住民姊妹在桃園的生活。老闆娘馮玉英分享，嫁來台灣20多年，一雙兒女已經長大成年，20年前成立這家越南美食，吸引越南新住民、移工品嚐家鄉味，剛開店時困難，主要是找越南食材很難，之後開放越南食材店來台就很方便，她很喜歡台灣，尤其桃園有新住民聯合服務中心人員、志工會幫忙新住民姐妹提供法律、家庭婆媳諮詢。

除了越南，現場也有來自中國和泰國的姊妹，有的是研究所畢業、有的是準博士生、也有旅行社老闆，她們兼顧家庭與事業，讓張善政相當驚喜和敬佩。

張善政提到，桃園市現在大約有6.5萬名新住民，絕大多數是女性，除了現有的新住民聯合服務中心、家庭服務中心、社區關懷據點和培力中心，下個月，會在市府設置「多元服務櫃台」安排印尼及越南語通譯人員駐點，讓新住民來市府洽公更方便。下半年也會推出「新住民輔導員」機制，以及年底發行《桃園新住民專刊》創刊號等，不僅是要幫助新住民適應在地生活，還要讓新住民的文化和才能有更多展現的管道，讓桃園成為新住民朋友一輩子的家。

桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守表示，桃園設有「新住民聯合服務中心」擔任跨局處溝通協調平台，提供歸化輔導、社會福利、衛生保健、就業服務、教育學習、法律等綜合諮詢服務；「新住民家庭服務中心」由社工員提供個案管理等支持性福利服務；全市13行政區共設置21處「新住民社區關懷據點」，作為新住民服務輸送資源站；中壢區新明市場設有「新住民培力中心」則辦理主題培力課程及創業諮詢輔導等服務，協助新住民發展一技之長或第二專長。

慶祝國際婦女節，桃園市長張善政（右）現學現做越南生春捲。（記者李容萍攝）

今天是國際婦女節，桃園市長張善政（左）與新住民姊妹有約，圖右姊妹向他提建言。（記者李容萍攝）

桃園市現在大約有6.5萬名新住民，絕大多數是女性，圖左2為桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英。（記者李容萍攝）

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