為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    張善政婦女節手做越南生春捲 桃園3項新住民政策4月起上路

    慶祝國際婦女節，桃園市長張善政（右2）現學現做越南生春捲。（記者李容萍攝）

    慶祝國際婦女節，桃園市長張善政（右2）現學現做越南生春捲。（記者李容萍攝）

    2023/03/08 23:32

    〔記者李容萍／桃園報導〕你吃過越南生春捲嗎？薄透的米紙包著鮮蝦、肉片、蔬菜、香料和米粉，加上特調魚露，咬一口，清爽開胃，讓人食指大動。今天是國際婦女節，桃園市長張善政與新住民有約，前往中壢區的鳴心越南小吃，與新住民姊妹一起體驗手做越南生春捲，他一口氣包了好幾個，還說有生春捲老闆娘馮玉英（桃園市越配權益促進會創會理事長）的靈魂醬料魚露加持，吃起來特別道地。

    在歡樂的氣氛中，張善政與新住民姊妹聊天，關心新住民姊妹在桃園的生活。老闆娘馮玉英分享，嫁來台灣20多年，一雙兒女已經長大成年，20年前成立這家越南美食，吸引越南新住民、移工品嚐家鄉味，剛開店時困難，主要是找越南食材很難，之後開放越南食材店來台就很方便，她很喜歡台灣，尤其桃園有新住民聯合服務中心人員、志工會幫忙新住民姐妹提供法律、家庭婆媳諮詢。

    除了越南，現場也有來自中國和泰國的姊妹，有的是研究所畢業、有的是準博士生、也有旅行社老闆，她們兼顧家庭與事業，讓張善政相當驚喜和敬佩。

    張善政提到，桃園市現在大約有6.5萬名新住民，絕大多數是女性，除了現有的新住民聯合服務中心、家庭服務中心、社區關懷據點和培力中心，下個月，會在市府設置「多元服務櫃台」安排印尼及越南語通譯人員駐點，讓新住民來市府洽公更方便。下半年也會推出「新住民輔導員」機制，以及年底發行《桃園新住民專刊》創刊號等，不僅是要幫助新住民適應在地生活，還要讓新住民的文化和才能有更多展現的管道，讓桃園成為新住民朋友一輩子的家。

    桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守表示，桃園設有「新住民聯合服務中心」擔任跨局處溝通協調平台，提供歸化輔導、社會福利、衛生保健、就業服務、教育學習、法律等綜合諮詢服務；「新住民家庭服務中心」由社工員提供個案管理等支持性福利服務；全市13行政區共設置21處「新住民社區關懷據點」，作為新住民服務輸送資源站；中壢區新明市場設有「新住民培力中心」則辦理主題培力課程及創業諮詢輔導等服務，協助新住民發展一技之長或第二專長。

    慶祝國際婦女節，桃園市長張善政（右）現學現做越南生春捲。（記者李容萍攝）

    慶祝國際婦女節，桃園市長張善政（右）現學現做越南生春捲。（記者李容萍攝）

    今天是國際婦女節，桃園市長張善政（左）與新住民姊妹有約，圖右姊妹向他提建言。（記者李容萍攝）

    今天是國際婦女節，桃園市長張善政（左）與新住民姊妹有約，圖右姊妹向他提建言。（記者李容萍攝）

    桃園市現在大約有6.5萬名新住民，絕大多數是女性，圖左2為桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英。（記者李容萍攝）

    桃園市現在大約有6.5萬名新住民，絕大多數是女性，圖左2為桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台積電慈善基金會董事長張淑芬分享人生觀 檢察三巨頭用心聽
    2023/03/08 23:12

    台積電慈善基金會董事長張淑芬分享人生觀 檢察三巨頭用心聽
    求職網： 68％女性遭求職歧視 逾7成同工不同酬
    2023/03/08 21:19

    求職網： 68％女性遭求職歧視 逾7成同工不同酬

    網石全新桌遊《旅遊大亨2：Meta World》
    38國際婦女節 澤倫斯基感謝烏克蘭婦女衛國奉獻
    2023/03/08 20:18

    38國際婦女節 澤倫斯基感謝烏克蘭婦女衛國奉獻
    民進黨婦女節送大禮 賴清德：黨工產檢假10天、生理假全薪
    2023/03/08 19:12

    民進黨婦女節送大禮 賴清德：黨工產檢假10天、生理假全薪

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    聯合國：阿富汗處心積慮將女性關在家中
    2023/03/08 17:46

    聯合國：阿富汗處心積慮將女性關在家中
    台灣性平排名「亞洲第一」 學者籲：「三高三低」仍有進步空間
    2023/03/08 17:36

    台灣性平排名「亞洲第一」 學者籲：「三高三低」仍有進步空間
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播