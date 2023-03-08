桃園簡送德古宅花近4千萬修復 「修舊如舊」明年10月完工

桃園市定古蹟「大溪簡送德古宅」為傳統閩式三合院建築保存完整，已有逾百年歷史。（記者李容萍攝）

2023/03/08 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市定古蹟「大溪簡送德古宅」建於1897年，傳統閩式三合院建築保存完整，已有逾百年歷史，2014年登錄為市定古蹟，近年簡家九叔公簡瑞賢等族人發現古宅有修復需求，爭取桃園市政府文化局斥資總經費3909萬餘元著手修復計畫，今日下午舉辦修復工程開工祈福儀式，將以「修舊如舊」方式進行，預計明年10月完工。

文化局專門委員魏淑真表示，簡送德古宅位於大溪內柵路二段，簡送德為善於經商的地方仕紳，現今大溪和平路的德記商行當時正屬其所有，當年簡送德決定在此定居後，從中國招募師傅興建宅邸並命名為「永安居」，廳外對聯「永紹宏基克勤克儉繩祖武，安居陋室惟忠惟孝振家聲」為其勉勵後代字句。

魏淑真說，簡送德古宅為傳統閩式三合院建築保存完整，正身七開間、五間見光，正廳凹壽開門、側間開窗，為正身與左單護龍、右雙護龍的形式，古宅建築作工精細，紅磚色彩飽滿磚砌法多變化，該古宅內外與興建之初大致相同，1961年曾修復最右側傾倒的護龍，後續也經歷多次局部修復，包括修補屋脊、圍牆、山牆與題換磚瓦等。

歷經百年，簡送德古宅因屋頂滲漏影響牆體、木構屋桁亦有開裂及蟲害等損害，為免損害程度擴大，文化局於去年獲文化部再造歷史現場計畫補助2345萬餘元，市府配合款1368萬餘元，以及所有人自籌195萬餘元辦理修復工程，包含緊急支撐、地坪、牆面、屋面、木構桁樑、門窗、景觀及機電修復等，總經費為3909萬餘元。

修復工程以「修舊如舊」方式進行，期重現建築舊有紋理，同時經由使用空間的調整規劃，配合大溪區月眉休閒農業區、康莊休閒農業區的串連，將古宅轉換為符合現代使用需求的觀光旅遊景點，讓大溪旅遊更加多元，使到訪者皆能感受傳統建築氛圍，及古蹟民宿的生活體驗。

桃園市定古蹟「大溪簡送德古宅」下午舉辦修復工程開工祈福儀式。（記者李容萍攝）

桃園市定古蹟「大溪簡送德古宅」命名「永安居」，廳外對聯「永紹宏基克勤克儉繩祖武，安居陋室惟忠惟孝振家聲」。（記者李容萍攝）

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