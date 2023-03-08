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    好消息！ 桃市YouBike下月起「前1小時免費」

    桃園市政府宣布下月起YouBike免費延長至1小時。（記者許倬勛攝）

    桃園市政府宣布下月起YouBike免費延長至1小時。（記者許倬勛攝）

    2023/03/08 19:19

    〔記者許倬勛／桃園報導〕為兌現選前承諾，桃園市長張善政宣布4月1日起，YouBike從「前30分鐘免費」升級成「前一小時免費」，依照時速換算，延長成1小時免費後，約可騎乘10公里，以往每年租金補貼約1.2到1.4億元，以10元差額評估，約要追加1200萬元預算。

    桃園全市YouBike有406站、1萬多輛自行車，建置地點位於大眾運輸場站、學校、商圈等地，根據交通局統計，桃園、中壢都會區的YouBike周轉率約每日15次，其餘的平均周轉率近3次，目前費率是前4小時每半小時10元，前30分鐘不限次數或卡種免費，由市府補貼。

    交通局官員表示，去年YouBike月均租借次數88萬205次，騎乘30分鐘內的民眾約佔90％，新政策上路後，預估整體使用次數可能增加15％至20％，交通局也會持續盤點周轉率墊底的場站，列入優先汰除名單，另評估在大型運輸場站、重大公共建設及市區自行車道等處設站點；周轉率前五高場站為中壢火車站（前、後站）、桃園火車站（前、後站）、捷運長庚醫院站。

    市府自2019年起推動YouBike傷害保險「實名制」，目前投保率50%，交通局運輸規劃科長陳家緯說，已較推動之初的37％已提昇不少，只要至微笑單車官網「公共自行車保險平台」登錄身分證字號及生日就可投保，內容包括第三責任險（最高2百萬元）、傷害險（最高1百萬元），收費方式是採每半小時加收0．23元，對於騎乘較有保障，呼籲會員多加利用。

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