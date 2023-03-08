質疑「公共工程體檢會」是黑機關 桃園市議員魏筠：毫無公信力

民進黨議員魏筠認為，「公共工程體檢委員會」只檢討前朝工程，毫無任何公信力可言。（魏筠提供）

2023/03/08 17:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政甫就職，就召開記者會宣布成立「桃園市政府公共工程體檢委員會」，並由前內政部長李鴻源擔任總召集人；對此，民進黨議員魏筠今認為，該委員會只檢討前朝工程，毫無任何公信力可言。對此，市府表示會就事論事找出缺失，努力讓桃園公共工程品質回到正軌。

魏筠表示，「公共工程體檢會」是依「桃園市政府組織自治條例」設置任務編組，但其體檢報告拘束力何在，又沒有公信力，又該如何說服民眾，根本只是對於前朝私設刑堂的黑機關而已，事實上，改善公共工程的品質是每個人的目標，衷心期盼張善政市府團隊要認真做事，而不是只以「外掛」的方式，想要進行政治攻擊。

市府：會就事論事

市府新聞處長羅楚東表示，桃園重大公共建設發生工程問題是不爭事實，民眾也期待新市府團隊徹底調查相關原因，市府一定就事論事，找出缺失，改善問題，努力讓桃園公共工程品質回到正軌。

羅楚東強調，體檢會設置符合地方自治條例，邀請專家學者皆來自工程、水利、結構等領域，目前正優先擇定平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓暨停車場與竹圍漁港遊艇碼頭等3案檢視工程缺失，最快3月底公布調查報告。

民進黨議員王珮毓也要求研考會公布公共工程體檢委員會16位委員名單，分別為總顧問台灣大學土木系教授李鴻源、陳永祥、葛宇甯，中央大學土木系教授李建中、陳世晃，台灣省土木技師公會理事長洪啟德，中華民國結構工程技師公會前理事長張荻薇，前交通部常務次長郭蔡文，台大土木文教基金會前董事長李順敏、台大及台科大電研所兼任教授張憲章，中華民國水利技師公會全國聯合會理事長陳賜賢，桃園市建築師公會理事韋多芳，前達欣工程總經理薛家瑜，前公路總局總工程司鄧文廣，台灣海洋大學校長許泰文、台灣海洋大學工學院院長郭世榮。

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