三接外推工程影響漁獲近百漁民抗議 中油17日將再召開協調會

今天近百位漁民，在約50艘漁船上高掛「我要活下去」白色布條，並將船駛至三接工程外圍表達訴求。（記者魏瑾筠攝）

2023/03/08 17:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中油在桃園市永安漁港外海進行「第三天然氣接收站外推工程」，但漁民控訴，洋流、漁場分別受工程影響改變、縮小，導致漁獲量大減，嚴重影響生計，經兩次與中油協調未果，今天近百位漁民，在約50艘漁船上高掛「我要活下去」白色布條，並將船駛至三接工程外圍表達訴求，更放話「再不處理不排除採取更激烈的行動」。中油對此表示，將於17日再召開協調會。

「要我們怎麼能不抗爭？」永安漁港漁民自救會長楊門圈強調，漁民支持政府重大政策，但政府也應該了解，工程讓生態、水流改變，導致整體漁獲量大減三分之一，漁民從去年下半年至今出海都捕不到魚，僱的漁工也越來越少，雖然過去6年曾補助12萬元，但根本是杯水車薪「一天買一罐礦泉水都不夠」，漁民苦不堪言才會聯合抗議表達強烈不滿。

張姓漁民不諱言，三接第一期工程對漁獲量影響不大，但第二期工程開始外推後，防波堤擋住水流，讓漁獲減少，也因為要繞行到外海，風浪變大，增添捕魚危險性。

中壢區漁會總幹事黃德汶透露，永安漁港以前2年清一次港口淤積的泥沙，但疑受工程影響，現在每半年就要清一次。

到場關心的立委黃世杰也表達力挺漁民立場，他指出，政府重大建設影響人民權益，就應該給予合理補償，許多漁民反映工程造成損失，「不給予適當補償，相當不合理」，他表示，既然中油與廠商的合約明訂「敦親睦鄰」費用，就應該拿出誠意好好協助漁民。

桃園市政府農業局副局長江富貴表示，楊門圈等人於6日至市府表達意見，會再將會議紀錄提供給中油及相關單位，市府也會持續協調溝通。他也提到，桃園市長張善政相當關心今天漁民的出海抗議行動，不忘叮嚀漁民注意安全、務必小心。

中油人員則表示，今有交代施工廠商勿與漁民發生衝突，所幸抗議並未影響施工，至於漁民表達的訴求會再與公司討論，有關合約提到的「敦親睦鄰」費用，也會再與廠商討論，預計17日再召開協調會，持續與漁民溝通。

桃園市永安漁港漁民控訴，洋流、漁場分別受中油第三天然氣接收站外推工程影響改變、縮小，導致漁獲量大減，嚴重影響生計，經兩次與中油協調未果，今天近百位漁民，在約50艘漁船上高掛「我要活下去」白色布條。（記者魏瑾筠攝）

桃園市永安漁港漁民控訴，洋流、漁場分別受中油第三天然氣接收站外推工程影響改變、縮小，導致漁獲量大減，嚴重影響生計，經兩次與中油協調未果，今天近百位漁民，在約50艘漁船上高掛「我要活下去」白色布條。（記者魏瑾筠攝）

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