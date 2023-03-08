資訊工程師想賣屋：用比特幣等虛擬貨幣交易才能殺價

桃園市景觀。（資料照）

2023/03/08 12:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕27歲的資訊工程師呂先生在房屋交易網上刊登售屋資訊，3層樓透天厝隔成11間套房，鄰近桃園市銘傳大學龜山校區，開價1250萬元，還註明比特幣（BTC）18顆有找，他說，歡迎有緣人承購，但唯有用虛擬貨幣交易，才能殺價喔！

呂先生說，透天厝登記在家人名下，因家族有太多房屋，管理困難，才決定割愛出售。鄰近銘傳大學龜山校區的三層樓透天厝隔成11間套房，非常受到學生歡迎，很容易出租，目前也仍有8名租客住在該處，未來透天厝若交易成功，他也會設法保障現有租客的權益。

3層樓透天厝開價1250萬元，呂先生強調，若現金交易，不能殺價，但若要用虛擬貨幣交易，他接受17.5顆比特幣，或40萬顆泰達幣（USDT）、或263顆以太幣（ETH），約合現金1200萬元，也就是說，用虛擬貨幣交易，他才接受殺價。

「我看好虛擬貨幣市場！」呂先生說，他投資虛擬貨幣已有2年的時間，他認為虛擬貨幣市場未來一定會蓬勃發展，所以他接受買家用低於現金的虛擬貨幣購屋，他相信，他取得虛擬貨幣當存款，未來增值空間，一定會超過與現金交易之間的差價，讓他獲得更多的利潤。

呂先生在房屋交易網上刊登售屋資訊，註明比特幣18顆有找。（圖擷自網路「591房屋交易網」）

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