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    首場爆棚！桃市府輔導露營場合法化 3/14還有1場說明會

    輔導露營場合法化，桃園市觀旅局在羅浮遊客中心舉辦法規說明會，首場報名逾130人、70家露營場參加，出席十分踴躍。 （桃園市觀旅局提供）

    輔導露營場合法化，桃園市觀旅局在羅浮遊客中心舉辦法規說明會，首場報名逾130人、70家露營場參加，出席十分踴躍。 （桃園市觀旅局提供）

    2023/03/07 20:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕輔導露營場合法化，桃園市觀旅局今天（7日）及14日分別在羅浮遊客中心及拉拉山遊客中心舉辦法規說明會，首場報名超過130人、70家露營場參加，出席十分踴躍。

    觀旅局說，近年露營活動相當受到歡迎，受限過去法規尚未將「露營相關設施」納入為農牧用地的容許使用項目，僅能透過申請休閒農場方式設置露營設施，去年7月20日內政部修正發布「非都市土地使用管制規則」，將農牧用地及林業用地於低度開發前提下，有條件容許設置露營設施，以及交通部觀光局修正發布「露營場管理要點」後，地方政府始有輔導露營場合法化的契機。

    觀旅局指出，為鼓勵及輔導桃園市內的露營場合法化，市府配合中央於去年完成129家既有露營場盤點，今年更辦理露營場容許使用申請及合法登記輔導案，組成專業輔導團隊於今天、3月14日辦理法規說明會，並成立免費駐點諮詢服務、Line@群組及諮詢專線，提供民眾諮詢服務，後續也會針對參加輔導案者，協助業者解答最頭痛的法規難題，以及免費協助既有露營場製作經營計畫書等申請資料。

    觀旅局局長周柏吟說，觀旅局在觀光行政資訊網設置露營場申設專區，提供露營相關法規、申請書件範本、常見QA等資料，同時於市府最高決策層級的觀光會報成立跨局處工作小組，共同協助處理露營場設置相關問題，今年度將全力推動桃園市露營場合法化，也呼籲業者踴躍報名參加，市府會與業者站在一起，共同推動桃園露營場合法化。

    詳情可上「桃園市政府觀旅局觀光行政資訊網/露營場申設專區 」查詢。

    桃園市觀旅局輔導露營場合法化。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市觀旅局輔導露營場合法化。（記者鄭淑婷攝）

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