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    1200月票機捷只獲補助5成 桃市議員憂虧損恐加劇

    桃捷虧損嚴重，桃捷公司董事長沈志藏（圖左）、總經理莊英震到議會備詢。（記者謝武雄攝）

    桃捷虧損嚴重，桃捷公司董事長沈志藏（圖左）、總經理莊英震到議會備詢。（記者謝武雄攝）

    2023/03/07 18:46

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃捷大眾捷運公司董事長沈志藏、總經理莊英震都已經到職，由於桃捷公司至今仍嚴重虧損，多位議員今在市議會專案報告都很關心虧損情形，議員陳雅倫也提到「北北基桃1200月票」7月上路，目前交通部將機捷列為地方運具只補助5成，雖然市府爭取中央提高補助，但仍在未定之天，市府應該有最壞打算。

    交通局副局長熊啟中表示，機場捷運並不是地區大眾運輸系統，路線從中壢到台北橫跨北北桃三市，性質就和台鐵一樣，本來就是中央運具，扣除中央9成補助款後，剩下的1成，再由北北桃3市按照旅程來分配負擔款。

    熊啟中說，若機捷視同地方大眾運輸工具，中央、地方各負擔5成，未來只要機捷離開桃園，桃園市政府概不負責，行經雙北路線還是要台北、新北市政府買單，因此，機捷比照地方運具，不僅桃園市要增加3、4億元，連雙北預算經費都會暴增。

    此外，機場捷運目前仍然是交通部財產，委託桃捷公司經營，桃捷公司由北北桃合資成立，桃園市政府是最大股東負責經營，因此機捷怎麼看都不是地方運具，目前市府已經行文中央表達立場。

    沈志藏也提到，以往桃捷公司每月旅客量最高約13萬人次，目前約7.5萬人次，已檢討如何增加班次，預計7月可以上路，另林口生活圈通勤旅客多，上班日上午7點30分到8點30分增開加班車，從4月開始實施。

    莊英震也提到，為減少財務虧損，桃捷公司與旅行社合作推出「機票＋捷運」聯票、寶可夢彩繪列車、客博會行銷等，也提供軌道技術服務、設置機廠太陽能光電系統、戶外墩柱廣告招租、光纖電路出租、場站商業空間利用，提升附屬事業營收。

    議員劉勝全認為報告內容了無新意，如今武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，新團隊應該有改善策略；議員黃瓊慧提到，機捷A1站的廣告牆空空蕩蕩，請加強招商能力。

    此外議員黃婉如、詹江村、舒翠玲也提到，以往桃捷公司都有肥貓，希望能革除酬庸陋習；議員余信憲還點名桃捷公司以前還有空姐副總；議員彭俊豪、劉仁照也呼籲桃捷要有具體可行方案，盡量轉虧為盈。

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