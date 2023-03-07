石門水庫蓄水率跌破7成 庫區淹沒「土地公廟」今年首度現身

石門水庫水位下降，阿姆坪這座土黃色磚瓦、被淹沒的土地公廟今年首度「重現天日」。（記者李容萍攝）

2023/03/07 16:03

〔記者李容萍／桃園報導〕南部水情持續吃緊，北部地區今年來降雨偏少，石門水庫集水區近日因為未能有效降雨，截至今日下午3點，大壩水位236.9公尺（滿水位245公尺），蓄水量1億4089萬噸，蓄水率68.64％，觀察石門水庫水情指標之一、當年因興建水庫而被淹沒的阿姆坪「土地公廟」今年首度現身，雖然暫時不會影響供水，水利署北區水資源局密切觀察，滾動式檢討，同時呼籲民眾節約用水。

阿姆坪這座土黃色磚瓦的土地公廟，地處石門水庫蓄水範圍內，當年因配合興建水庫，土地公遷移至大溪復源宮，自從水庫開始蓄水後，土地公廟就沉浸庫區、被蓄水覆蓋，但是歷來只要水庫大壩水位降至約240公尺以下，土地公廟就會逐漸浮出、現身；2015年桃園大鬧乾旱，土地公廟和附近「夢幻草原」的重現，還吸引外地不少朝聖的遊客，成了當時最火紅的枯水期景點。

北區水資源局副局長郭耀程表示，今年1月還滿庫的石門水庫水位近1個多月下降速度快，主要是因今年一期稻作從2月1日供灌，是正常現象，預計至3月中旬結束整田插秧作業，北水局與農田水利署石門及桃園管理處已採節水灌溉及埤塘水源運用供水，以減少水庫出水確保水情。

石門水庫一年周轉率要4次以上，經統計2月石門水庫降雨量只有歴年平均值的20％，目前民生、產業、農業各項供水穩定無虞，但是考量中央氣象局預報3、4月降雨量正常偏少，北部地區進入枯水期，河川流量降低，預計5月前降雨不樂觀。

郭耀程說，為確保石門水庫供水穩定無虞，該局因應水情採取日日監看、跨域調度、啟動備援水源及節水等措施，目前透過板二計畫由新店溪（翡翠水庫系統）調供水源至板新地區，每日可達81萬噸，使石門水庫供水壓力大幅減輕，並南調水源每日約17萬噸至新竹地區，讓桃竹與板新地區供水穩定，並協助農民完成一期稻作插秧作業。

石門水庫水位下降，阿姆坪這座土黃色磚瓦、被淹沒的土地公廟今年首度「重現天日」。（記者李容萍攝）

降雨不足，石門水庫水位持續往下探。（記者李容萍攝）

桃園、石門灌區今年1期稻作從2月1日供灌，是正常現象，預計至3月中旬結束整田插秧作業。（記者李容萍攝）

石門水庫水位下降，阿姆坪這座土黃色磚瓦、被淹沒的土地公廟今年首度「重現天日」。（記者李容萍攝）

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