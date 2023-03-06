桃市府加倍補助機車駕訓共2600元 僅1500個名額

桃園市長張善政（中）宣布在市境駕訓班考機車駕照前先上訓練課程加碼1500人，每人疊加補助1300元。（記者李容萍攝）

2023/03/06 19:34

〔記者李容萍／桃園報導〕公路總局新竹區監理所今年持續配合交通部機車考照上駕訓班補助1300元，桃園市政府為鼓勵青年學子踴躍參加，自3月1日起至5月31日於交通部補助1300元之外，加碼補助1300元，疊加補助共2600元，提供1500個名額，鼓勵初考機車駕照的年輕人透過完整的駕訓班教育訓練，強化機車防禦駕駛安全觀念，之後再考駕照上路以提升行車安全。

桃園市長張善政今下午在中壢一家駕訓班宣布此加碼好康，會中駕訓班安排示範機車行駛馬路上急剎、遇臨停車輛臨停轉彎、遇開車門等各種容易發生傷亡危險實境，藉由課程可提高防禦駕駛安全觀念。

張善政提及往事指出，來此地讓他想到高中一位很要好同學，兩人雙雙考取台大，對方在大一騎機車出車禍，沒能上到大二，他感慨當年如有這項先上駕訓課程，或許他同學這輩子會不一樣。此補助方案針對高中畢業年輕人，非常有意義，數據也證明上過駕訓課程，肇事率明顯降低，尤其桃園現在交通環境複雜，馬路施工、車輛多，市府疊加補助共2600元，與實繳的3000多元學費相差無幾，鼓勵家長難孩子高中畢業考機車駕照前，一定要來駕訓班上課，保障孩子一輩子騎機車安全。

立委魯明哲也說，自己騎車開車十幾年，深感汽機車駕駛經驗是要在安全駕訓班學，還是實境在馬路危險中學？如今市府加碼補助1300元先上機車駕訓課，是保護孩子生命最好的政策。

新竹監理所長吳季娟表示，交通部補助機車考照上駕訓班補助1300元，感謝桃園市政府配合疊加補助1300元，將至5月底前，限量1500人，希望讓每個孩子畢業前或暑假就業前，考取機車駕照前先上機車駕訓班之後，再考取駕照上路，更鼓勵家長、學校老師宣導孩子考機車駕照前趕快來駕訓班上課。

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親也說，自交通部開放駕訓班參與機車考照訓練計畫以來，根據研究分析，經過機車駕訓班考取駕照的民眾，違規風險降低32％、肇事風險降低20％；截至去年為止，違規風險降低達56％、肇事風險降低達35％。而在所有肇事原因中，最多為長者、酒駕及18至24歲民眾，因此，若能在考取駕照階段推動防禦駕駛，更能提升安全概念及駕駛技巧，進而避免發生事故的遺憾。

桃園市辦理機車駕訓班共10家，包括長榮、國泰、大展、中正、大觀、太子、中央、鴻興、龍興、中原駕訓班。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市機車駕訓疊加補助說明會，示範機車馬路遇前方有違停等易發生傷亡危險實境，強化機車防禦駕駛安全觀念。（記者李容萍攝）

桃園市機車駕訓疊加補助說明會，示範機車馬路遇前方有違停等易發生傷亡危險實境，強化機車防禦駕駛安全觀念。（記者李容萍攝）

桃園市機車駕訓疊加補助說明會，示範機車馬路急剎易發生傷亡危險實境，強化機車防禦駕駛安全觀念。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法