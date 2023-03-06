石門水庫園區委外營運 業者不堪虧損今年起中止合約

湖光山色的石門水庫園區，向來是桃園市熱門觀光景點。（記者李容萍攝）

2023/03/06 18:49

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫園區向來是桃園市熱門觀光景點，水利署北區水資源局自去年4月1日起由桃園市政府觀光旅遊局委外交由桃禧飯店集團營運，同時改為電子感應收費並調漲車輛入園費用，桃禧飯店集團因不堪虧損，加上園區有兩大工程即將展開，恐影響大型活動的舉辦及停車空間被縮減，經三方取得共識，去年底就向市府提出今年1月起中止營運合約，並計畫3月底交還給北水局。

觀旅局觀光發展科長張兆斌表示，觀旅局與北水局簽訂「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」合作契約，由北水局提供石門水庫相關場域供觀旅局招商推動園區觀光旅遊業務，由桃禧飯店集團得標，經營範圍包含石門水庫園區入園收費作業及園區內包括南苑大草原、壩頂停車場等數個重點場域。

張兆斌說，北水局今年將執行石門水庫水力發電工程及新竹聯通管興建計畫，影響範圍廣及南苑草皮區，工期概估長達10年之久，桃禧飯店集團評估其整體經營計畫將嚴重受影響（包含旅遊體驗不佳及遊客人數驟減），提出今年元旦起中止石門水庫營運業務，入園收費業務一併移回北水局主辦，過渡期間包括水庫園區收費模式檢討及車輛進出園區動線管制議題，尚待兩局局長見面開會討論。

北水局副局長郭耀程表示，桃禧飯店集團與觀旅局中止合約後，北水局將重新接手，但因需把相關管理人力找回來，會有一段過渡期，預計3月底前找回管理人力應不成問題。未來會就園區推動工程建設及實施電子收費期間外界意見，一併評估辦理。

桃禧公司執行長李弘信表示，北水局計畫施工的石門水庫至新竹聯通管工程及石門水庫南苑抽蓄電廠工程，當初在投標合約並未載明，因施工期長（預計執行至2031年），將嚴重影響遊客入園遊憩意願及該公司投資經營績效，且過去近1年入園車輛除了去年6月舉辦石門水庫熱氣球嘉年華營收超過每月需上繳的權利金200萬元，其它月份都虧錢，與觀旅局之前提供遊客數據有相當大的落差，基於各方考量決定退出石門水庫園區營運，但是，溪洲轉運站遊客中心部分雙方仍維持合作關係。

市議員李柏坊認為，石門水庫過去是經濟實惠的旅遊景點，委外營運後廠商要繳交高額權利金有不小壓力，既然入園收費提高，園區內部並無更優化的新設施，入園收費是否調降及電子收費問題需好好檢討；市議員陳治文也說，入園收費機制不便民、假日易塞車、園區商圈沒落，不見當地農特產行銷及提供餐飲服務等，是遊客最希望改善的問題。

湖光山色的石門水庫園區，向來是桃園市熱門觀光景點，圖為去年6月舉辦熱氣球的盛況。（資料照，記者李容萍攝）

石門水庫園區自去年4月1日起由桃園市政府觀光旅遊局委外交由桃禧航空城集團營運，收費動線和調漲幅度大引民怨。（記者李容萍攝）

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