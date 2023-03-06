校園口罩令今起鬆綁 桃市學童幾乎全不脫罩

各級學校口罩禁令鬆綁，桃園市有九成九學生或為美觀或為防疫而不願脫口罩。（記者陳恩惠攝）

2023/03/06 18:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕校園內口罩禁令在今天（6日）鬆綁，學生可自行決定是否配戴口罩，不過桃市八德區瑞豐國小全校1300餘名學童，有99.9％在進入校門與課堂學期間，仍然戴著口罩，就算為了合影要求脫罩，也會在拍完照後迅速戴起，校長葉良志說，除了小大人階段的高年級孩子因為注重外表美觀而不想要脫口罩外，中低年級則是聽爸媽的話，乖乖戴著。

葉良志表示，各級學校鬆綁口罩禁令相關公文上週四才送達，由於已過全校共同集合時間，翌日與教師們召開會議時才進行宣達，私下詢問發現，許多老師其實也都不太敢脫口罩，在校期間仍然戴緊緊，另也在家長會群組中傳達可讓孩子脫口罩時，大多數家長們仍表示「不放心、再觀察一陣。」

葉良志說，今天上午站在校門口迎接孩子時，有99.9％的孩子還是戴著口罩進校門，隨機向高中低年級的孩子們詢問「可以脫口罩了，為什麼還戴著？」，高年級孩子由於正處於小大人階段，不願脫口罩，中低年級孩子則是天真地說「因為爸爸媽媽叫我在學校要戴口罩。」顯示家長的要求，仍會影響孩子脫口罩的意願。

葉也指出，除了高年級學生開始在意外表的美觀不愛脫口罩外，5、6年級的女生還會特地搭配當天所穿衣著顏色來配戴同色系的口罩，另外男、女生脫口罩意願也大不同，女同學大多較早熟較愛美、想保持神祕感，男同學大多較大剌剌，覺得戴口罩不為美觀，而是防疫衛生。

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各級學校口罩禁令鬆綁，桃園市有九成九學生或為美觀或為防疫而不願脫口罩；高年級學生是為了美觀不願脫罩，中低年級學生則因為爸媽要求不能脫口罩。（記者陳恩惠攝）

桃市八德區瑞豐國小校長葉良志（右）發現校內九成九學生仍緊戴口罩，除非在合照時，才願意配合短暫取下口罩。（記者陳恩惠攝）

桃市八德區瑞豐國小校長葉良志說，即便學生參加校外教學活動，口罩仍是戴緊緊。（記者陳恩惠攝）

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