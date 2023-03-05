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    2023北橫櫻花勇士單車完騎認證 2天700人挑戰成功

    2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動，2天共700人完騎。（記者李容萍攝）

    2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動，2天共700人完騎。（記者李容萍攝）

    2023/03/05 23:01

    〔記者李容萍／桃園報導〕春暖花開之際，賞櫻最佳時機，桃園市復興區後山的台7線（北橫公路）、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場等沿線櫻花正盛開，市府風景區管理處主辦「2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動」，2天活動共有700人完騎。

    活動路線為自慈湖遊客中心出發，依台7線前行，途經中站羅浮聖興宮，拉拉山遊客中心為終點站，總距離約40公里，沿路多上坡，具一定難度，適合具有長期騎乘經驗的車友前來挑戰。

    市府觀光旅遊局長周柏吟表示，台7線北橫沿線有許多自然生態、歷史足跡及文化景點，沿線風景美不勝收，向來是受歡迎的旅遊景點之一，而現在正逢春天櫻花盛開，是最好的出發時機！

    北橫櫻花季廣受民眾喜愛，每年花瓣紛飛的景色，皆令遊客印象深刻、目不暇給，此刻邀您一同至拉拉山，徜遊美麗山水，享受美好花景。

    參與櫻花勇士挑戰的桃市府水務局專門委員邱鵬豪，賽後也分享，對於這個秒殺的活動，想報名想了好幾年，今年終於如願以償，自己平常只有練短程，長途的耐力根本不足，回程就是沒力，硬是吞了2包果膠、餅乾、咖啡糖，最後只能慢慢龜速，總算是龜到終點，他並納閃「誰說4小時可以完成？」他可是去回都是2個半小時，最難忘的是「下坡時間竟然跟上坡一樣」。

    2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動，2天共700人完騎。（記者李容萍攝）

    2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動，2天共700人完騎。（記者李容萍攝）

    參與櫻花勇士挑戰的桃市府水務局專門委員邱鵬豪。（邱鵬豪提供）

    參與櫻花勇士挑戰的桃市府水務局專門委員邱鵬豪。（邱鵬豪提供）

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