桃園中壢母娘回鑾遶境 大人小孩爭相「躦轎腳」祈福

中壢慈惠堂前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，瑤池金母的神轎返回中壢，民眾依序「躦轎腳」祈福。（記者李容萍攝）

2023/03/05 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢慈惠堂創建於1952年，由開山堂主陳清富自花蓮聖地慈惠堂總堂分靈而來，主祀瑤池金母（又稱王母娘娘、金母娘娘），為慈惠堂系統第一分堂，按往例於農曆年後前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，今（5）日下午瑤池金母的神轎返回中壢遶境，沿途信眾雙手合十跟著神轎遶境，在鑼鼓和鞭炮聲中，吸引大人、小孩排成人龍，依序「躦轎腳」祈福。

中壢慈惠堂自4日清晨起駕花蓮總堂進香，於5日從花蓮回桃園，遶境行經中壢等地區，中壢警分局分局長唐嘉仁率員警站崗交管，恭賀活動圓滿完成，同時祈求母娘福佑大桃園，保佑家家戶戶平安順利，萬事如意。

包括桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲、湯蕙禎、魯明哲、中壢區長李日強、市議員彭俊豪、黃崇真、中壢站前中平商圈理事長劉柏成等人，分別在銀河廣場、中平商圈等定點迎接鑾駕，祈求風調雨順、國泰民安，並親切地向躦轎腳的民眾問好，傍晚一行徒步跟著回鑾神轎一起大步走回慈惠堂。

中壢慈惠堂董事長陳燦宏表示，瑤池金母信仰以慈惠堂為主，全台分堂號稱超過2000個，成員以青色禮服為寶衣，奉瑤池老母普渡收圓定慧解脫真經為寶典，尊花蓮總堂為花蓮聖地慈惠堂總堂。

中壢慈惠堂設堂71年，按往例於農曆年後前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻停辦，今年共計400人包火車進行2天1夜的謁祖進香，他除感謝隨行遶境民意代表和信眾的共襄盛舉，也歡迎大家今年8月踴躍參加廟方主辦的第六屆母娘文化節系列活動。

中壢慈惠堂前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，瑤池金母的神轎返回中壢，民眾排成人龍依序「躦轎腳」祈福。（記者李容萍攝）

中壢慈惠堂母娘回鑾平安祈福盛事，隨同隊伍於中壢市區大陣仗回鑾遶境。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右5）等人徒步跟著神轎一起大步走回慈惠堂。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法