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    亞洲矽谷創新研發中心「這原因」暫緩施工 議員：捨本逐末

    「亞洲．矽谷創新研發中心」一期設計示意圖。（桃市府新工處提供）

    「亞洲．矽谷創新研發中心」一期設計示意圖。（桃市府新工處提供）

    2023/03/05 22:25

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資約50億興建「亞洲．矽谷創新研發中心」，經歷7次流標去年底終於成功發包。但新市府團隊上任後，內部認為此中心基地鄰近即將於今年8月11日至10月15日舉辦的「世界客家博覽會」展場，擔憂塵土飛揚會影響活動舉行，決定工程暫緩，待世客博展期結束後再行開工。

    「亞洲．矽谷創新研發中心」新建工程基地位於中壢區青芝段158、159地號等2筆土地，基地面積約3萬8139平方公尺，總樓地板面積7萬8353平方公尺，規劃新建地下2層、地上8層及18層的雙塔建築物，分別設計為「服務中心棟」與「研發中心棟」，盼成為桃園發展5G、AIoT等產業的重要基地。

    此案內部規劃為企業及產業辦公室、公益設施、多功能會議中心、展示空間、複合式商場、大廳及公共服務空間等用途，以發展桃園市成為亞太創新交流樞紐、帶動產業升級及經濟發展、資訊與人才交流之重要平台，打造「亞洲．矽谷計畫」重要新地標。

    桃市府新工處自2020年起規畫興建此案，原定當年9月發包設計施工，卻先後流標7次，招標金額也從37億元一路提高49億8900萬元，最後市府捨棄統包工程，讓設計標與工程標分開上網招標，兩項標案才分別在2021年10月和去年11月發包成功，原預定2026年完工；如今市府因憂心施工圍籬、飛揚塵土、重型機具頻繁進出、過高的工務所建物等，恐造成毗鄰世界客家博覽會的視覺衝突，決定暫緩施工，完工日期恐延至2028年。

    對此，在地民進黨桃園市議員彭俊豪表示，創研中心竣工日若再拖2年，屆時營造成本若有變數，勢必再延宕；他認為航空城公司已為此案融資貸款近50億元，貸款期限5年，一旦晚一天完成，財務壓力就越大，他呼籲市府應先調整工序和技術問題，而非捨本逐末。

    「亞洲．矽谷創新研發中心」整體開發設計示意圖。（桃市府新工處提供）

    「亞洲．矽谷創新研發中心」整體開發設計示意圖。（桃市府新工處提供）

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