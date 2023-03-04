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    首頁　>　桃園市

    青埔這社區缺失不斷！住戶怒抗議 市府：罰到改善為止

    「輝泰琴海」社區管理委員會及住戶今天聚集在社區1樓大廳抗議，落地窗上張貼「還我一個安全的家」布條表達強烈不滿。（記者魏瑾筠攝）

    「輝泰琴海」社區管理委員會及住戶今天聚集在社區1樓大廳抗議，落地窗上張貼「還我一個安全的家」布條表達強烈不滿。（記者魏瑾筠攝）

    2023/03/04 23:02

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市中壢區「輝泰琴海」社區2018年開放入住，大小缺失不斷，包括火警時消防設備無法正常作動，電梯輪流故障、急墜或關人，住戶提心吊膽，今天（4日）群起抗議。桃園市建築管理處說，今年2月接連3次催促建商改善未果，3月2日開罰4萬元，限期1個月內改善完，否則按月加重處罰到改善完畢為止。

    「輝泰琴海」位在桃園市中壢區青埔一帶，2015年底完工、2018年首戶住戶入住，共有44戶。但住戶控訴，入住後發生一連串意外事件，包括地下3層樓的連續壁長期滲、漏水；消防設備無法正常作動，上週發生火警時，排煙窗即未自動開啟，導致全棟煙霧瀰漫；頂樓及1樓地板積水等结構瑕疵。

    誇張的是，住戶指控，最嚴重的是4棟大樓的6部電梯輪流故障、急墜或關人，讓住户每天在搭電梯上、下樓時，深恐發生意外。社區管理委員會連同住戶今天聚集在社區1樓大廳，落地窗上張貼寫了斗大「還我一個安全的家」布條，及「粗製濫造又擺爛」、「電梯關人16次」、「漏水屋」及「騙很大」等布條，表達強烈不滿。

    住戶說，管委會锲而不捨向桃園市中壢區公所、消保官、桃園市政府主管部門陳情，並三度參與調解，但輝泰採用拖延戰術設詞推託，未有结果，公部門應積極介入，責令輝泰修復全部缺失，並嚴懲建商。

    輝泰公司人員回應，針對住戶對點交想法不同，公司均積極處理。電梯從未發生急墜事件，只是維修測試向上運行時「震了一下」，電梯廠商有通過安全認證，目前市府已介入協調，會配合處理。

    建管處說， 去年7月間曾把建商找來和管委會協調，當時建商允諾同年8月5日前會找出電梯異常原因及改善之道，卻遲遲未給出交代，管委會向建管處申請爭議事件調處委員會，委員會去年11月14日做出決議，建商應於1個月內改善法定點交項目以及電梯的缺失，但是建商仍未完善處理。

    建管處指出，公寓大廈管理條例第57條規定有法定點交項目，凡是法定點交項目的缺失可歸責於建商，而建商又拖延不改善者，建管處都可以依法裁罰4至20萬元，對於惡質的建商，一定按月連續並加重處罰。

    建管處說，本案今年2月2、9、14日3次催促未果，3月2日開罰建商4萬元，並限1個月內改善完畢，否則將按月開罰4、8、16、20萬元加重開罰到改善為止。

    位在中壢區青埔一帶的「輝泰琴海」於2015年底完工、2018首住戶入住，共有44戶。（記者魏瑾筠攝）

    位在中壢區青埔一帶的「輝泰琴海」於2015年底完工、2018首住戶入住，共有44戶。（記者魏瑾筠攝）

    「輝泰琴海」社區住戶指控，該社區的電梯輪流故障、急墜或關人，令住戶提心吊膽。（記者魏瑾筠攝）

    「輝泰琴海」社區住戶指控，該社區的電梯輪流故障、急墜或關人，令住戶提心吊膽。（記者魏瑾筠攝）

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