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    首頁　>　桃園市

    嚴重違規！桃園14家登記有案砂石場 占用農地面積超過38公頃

    桃園龜山承恩砂石場發生倒塌壓死計程車司機事件後，市府針對全市登記在案砂石場，已經稽查四十四次。（經發局提供）

    桃園龜山承恩砂石場發生倒塌壓死計程車司機事件後，市府針對全市登記在案砂石場，已經稽查四十四次。（經發局提供）

    2023/03/04 19:28

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區承恩砂石場2021年10月12日發生外牆坍塌土石傾洩，導致壓死路過計程車司機，為此，時任桃園市長鄭文燦下令清查全市砂石場，經農業局清查全市14家登記有案的砂石場，發現占用面積超過38公頃，違反農地農用的情況相當嚴重，未來將持續追查占用情形。

    市議員朱珍瑤表示，根據農業局去年清查資料，14家登記有案砂石場違規使用農地面積高達38公頃，有2個場占用農地面積超過2萬坪、5個場超過1萬坪，違規情形相當嚴重，此外，砂石場使用化學藥劑洗砂石，產生含化學藥劑的泥漿直接排入河川影響生態，另砂石場大都以土石方做原料，須向建管處申請興辦事業許可，依規定建管處必須每3個月查核一次，若違規者農地會被註記，未來無法恢復農地農用，將變成一般土地必須繳交地價稅、土地增值稅，也請農業局清查。

    對此，地政局地用科長邵俊宏表示，從前年10月起到去年底，針對龜山承恩砂石廠及另外14家登記砂石場超限使用情形開罰，依法可處6到30萬元不等罰款，至今已開罰670萬元，其中有好幾家已經開罰多次，市府將諭令改善，若仍未改善將移送法辦。

    經濟發展局副局長黃穗鵬表示，承恩砂石廠發生公安事故後，市府成立「砂石場公共安全聯合稽查小組」，由經發局、環保局、農業局、地政局等11個局處參與，透過稽查方式全面督促，聯合稽查之缺失事項將由市府各權管局處列管，並持續輔導改善。

    他也提到，聯合稽查小組前年稽查25家次、去年稽查19家次，已輔導一家占有國有地業者進行改善，並協助於去年底完成工廠變更登記，另有1家持續改善中，並就4家重大違規及未有營運事實的廠商予以廢止工廠登記，兩家違反環保法令且情節重大業者勒令停工。

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