專心照顧寄養童收掉托兒所！15年呵護10童 蕭秋霞榮退

投入桃園家扶中心寄養家庭15年、照顧10名寄養童的蕭秋霞（左三）今年榮退，桃園市長張善政（右二）親自感謝她多年來為寄養兒少無私付出，提供溫暖的避風港 。（記者魏瑾筠攝）

2023/03/04 18:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府與桃園家扶中心今天（4日）在桃園市楊梅區埔心牧場舉辦「桃園市寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動」，其中，72歲的蕭秋霞今年榮退，投入寄養家庭15年、照顧10名寄養童的她，獲桃園市長張善政親自頒發「榮退」證書，感謝她多年來為寄養兒少無私付出，提供溫暖的避風港。

談起投入寄養家庭的契機，蕭秋霞分享，當初是從報章雜誌看到家扶中心招募寄家的訊息，得知需要有熱心人士「打開家門」，因為看見了別人的需要，自己也想替社會做公益，進而報名。原本開設社區托兒所已10年的她，因幼教工作與寄家時間重疊，為專心照顧寄養童，也把托兒所收起來。

女孩慈慈（化名）國小三年級時到蕭秋霞家裡寄養，儘管她國小畢業後即結束寄家安置，兩人還是保持聯絡，慈慈原生家庭無法資助她上大學，蕭秋霞還無償提供住處及經濟協助，成為慈慈最強力後盾。

蕭秋霞說，慈慈小時候也曾叛逆，但她以「教育是人生翻轉的機會」鼓勵慈慈認真念書，很感動慈慈相當爭氣，一路從新竹女中唸到國立大學法律系，至今不管連假、寒暑假或過年，只要有時間都會帶慈慈出去玩。

從2歲就到蕭秋霞家中寄養到6歲的小孩阿倫（化名），後來被華裔美國人收養，結束寄養。談起阿倫離開家的那天剛好是耶誕節，再度回想起分離的過程，蕭秋霞不禁悲從中來，數度哽咽，她說，阿倫整整哭了1週，她也因為把每位寄養童當作自己的小孩，每當孩子要離家都會覺得很捨不得。

蕭秋霞也感謝家人支持投入寄家的行列，她的兩個兒子雖已長大成家，但也把寄養童視如己出，大兒子還買了9人座大車，方便假日帶寄養童連同全家大小一起出去玩，過年也不忘給寄養童紅包。她也期盼更多善心人士投入寄家行列，讓寄養童有遮風避雨的地方。

桃園家扶中心主任張伏杉指出，每年中心都會招募新的寄養家庭，歷經寄家招募記者會、24小時的職前訓練及寄家資格審查會，去年共有14戶家庭加入寄家行列，目前全市共有95戶寄家、118名18歲以下寄養童；寄家招募專線：03－4562195。

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