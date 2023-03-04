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    首頁　>　桃園市

    桃機受無人機影響 暫停起降影響14航班

    桃園機場因無人機闖入，暫停飛機起降。（資料照，記者朱沛雄攝）

    桃園機場因無人機闖入，暫停飛機起降。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2023/03/04 17:06

    上稿時間：16:31
    更新時間：17:06

    〔記者丁奕／台北報導〕無人機闖入機場，影響航班又一起！桃園國際機場下午3時42分，接獲無人機在附近活動相關通報，桃機為求安全，一度令飛機暫停起降，23分鐘後恢復起降。共計14架航班、1737人受影響。

    機場公司表示，今（4）日15時42分接獲航警局通報，於南跑道05R端外圍有無人機活動，為維護飛航安全，機場公司立即通知塔臺暫停航機起降作業，並會同航警局前往現場查看，確認周邊已無無人機活動後，16時05分恢復起降。

    機場公司指出，此事件造成機場暫停起降共23分鐘，受影響航班14架次，旅客依航班運量預報表計1737人。

    機場公司強調，無人機闖入機場管制範圍不僅造成飛安嚴重威脅，且影響眾多旅客權益，會依法移送民航局及建議重罰，經查證屬實，依據民用航空法第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定，將可罰新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關法規勿以身試法。

    機場公司提醒，民眾若發現桃園機場附近施放無人機，可撥打（03）273-2043通報。

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