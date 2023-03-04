張善政提凍卵補助、產婦諮商選舉支票 4月起兌現

桃園市長張善政。（資料照）

2023/03/04 17:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政選前提出「婦幼六善好」，其中「多一胎加一萬」政策已經開始實施；凍卵補助部分每人補助1萬元，預計4月起接受申請，並追溯至今年元旦；產婦心理諮商係針對產後6個月內婦女提供4次諮商、每次最高補助2000元，預計5月開始實施。

「婦幼六善好」分別為「多一胎加一萬」、「凍卵補助」、「婦幼交通，安心出行」、「產婦心理諮商」、「企業社會同行，支持企業托育」及「兒童專屬運動場域」，其中生育津貼補助，原本編列5億元，因「多一胎加一萬」政策，將增加1億1815萬元，以墊付方式支應。

凍卵補助部分，針對30歲至40歲女性、終身補助1次，預計4月受理申請，只要今年元旦至桃園市經衛福部許可人工生殖機構之合約醫療機構進行冷凍卵子療程，皆符合補助資格，每案補助1萬元。

「產婦心理諮商」部分，委託醫療院所針對剛生產完婦女進行愛丁堡產後憂鬱量表施測，針對愛丁堡產後憂鬱量表分數較高且有心理諮商需求的婦女，轉介衛生局協助就近媒合進行心理諮商，產後6個月內婦女提供心理諮商服務，補助4次， 每次最高補助2000元，預計今年5月開始實施。

「好孕專車」部分，產前補助孕婦28次產檢交通費，每趟最高補助250元，產後3個月內補助8趟次嬰兒就醫交通費用，每趟最高補助250元，預估1年需要1億6200萬元，將爭取明年開始實施。

勞動局除持續補助企業設置「哺集乳室」、「托兒設施」等友善設施外，還會加強各項宣導；另體育局也在評估龜山國民運中心、龍岡全民運動館納入「兒童專屬運動場域」規劃。

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