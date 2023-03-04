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    首頁　>　桃園市

    廟內性侵女志工死性不改 色廟公獲原諒又伸狼爪

    徐姓廟公兩度性侵身心障礙女志工。 示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    徐姓廟公兩度性侵身心障礙女志工。 示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2023/03/04 10:18

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市徐姓廟公被控在廟內性侵身心障礙女志工，取得和解並允諾分期賠償卻死性不改，在女志工前往收取賠償時二度性侵，桃園地院近日依2個對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處徐男共應執行10年徒刑，可上訴。

    徐男原在桃園市大溪區某宮廟擔任廟公，知悉在廟內協助處理庶務的女志工，理解及表達能力比較不好，2021年5月間趁廟內無其他人之際，先在廟內廚房強制要女志工替他口交，後在椅子及廁所內性侵得逞，被查獲後徐男懇求女志工原諒，也取得和解並允諾分期賠償，2022年1月間女志工到徐男住處收取每月4000元賠償款項，又遭徐男拉進房內性侵，女志工衝出門向在外等候的媽媽求救。

    徐男辯稱有經女志工同意且事後有給100元，女志工證稱，她平時不會跟徐男聊天，只是在廟內處理一些雜事，遭到徐男性侵後就沒再去了，徐男也自承不知女志工叫什麼名字，法官認為徐男說詞屬卸責之詞，不足採信。

    審酌徐男明知女志工為心智缺陷之人，竟為滿足一己色慾，兩度對她強制性交得逞，且徐男犯後始終否認、以兩情相悅辯解，也未與女志工達成調解或賠償部分損害，犯後態度不佳，依2個對心智缺陷之人犯強制性交罪，各判處徐男7年6月徒刑，共應執行10年。

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