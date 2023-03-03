大園體育園區有譜 將落腳航空城客運園區

地方期待已久的大園體育園區興建案將落腳航空城客運園區的公1公園。（記者陳恩惠攝）

2023/03/03 21:44

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市體育局原先規劃在大園區中華路與平安路口、鄰近大園生命紀念園區設置大園體育園區，由於地狹人稠，經評估後重新選址，認為座落於30公尺以上計畫道路、有3.4公頃面積的航空城客運園區公1公園用地較合適，市府也於今年1月19日核准；地方民代反映，新址較鄰近觀音，應該要以方便各里民眾前往較為妥適，不宜便宜行事，對此體育局回應「會再審慎評估外，市區也將增設運動設施」。

市府體育局副局長房瑞文說明，原大園區運動中心預定地鄰近大園生命紀念園區，經與工務局及相關局處共同協調評估移到航空城或客運園區的公園可行性，體育局於去年九月廿三日邀集工務局、大園區公所等單位召開選址評估會議進行討論；經評估座落於卅米以上計畫道路的客運園區公一公園用地，交通及車輛通行空間皆較原預定地較佳，市府於今年元月十九日核准本案園區預定地擇址於大園區園科路及科二街交界處公一公園用地，目前進行規劃設計勞務採購行政程序。

市議員游吾和表示，體育園區新址落腳於客運園區所處的新興區域，而南港里人口數近來也因航空城徵收增加、成長至8269人成為第二大里，不過國民運動中心整體規劃應該要以人口結構和地理環境位置為考量，在人口較為密集之處設置，以便各里的民眾前來運動。

游舉例，航空城正徵收，大園區的中心點埔心里是處重劃區，若在此設置運動中心，四周的橫峰、五權、南港、北港、沙崙、圳頭、菓林等里的民眾都方便，更何況體育局也未詢問過地方意見或召開說明會就定案，期許市府新團隊有新作為，認為應該以人民為依歸、人民要方便。

南港里長許茂認為，園區設址客運園區相當好，由於里民人口數的成長在大園區20個里中已躍昇第二，可說是處「小青埔」，目前還有至少20個建案正興建中，公1公園設置運動園區當然比公園好，目前公園中只有一處籃球場外，並無其他運動設施。

根據航空城客運園區公1公園的指示牌顯示，3.4公頃的公園內，僅有1處籃球場和些許遊具，以及1座南港里客運園區的土地公。（記者陳恩惠攝）

桃園市議員游吾和近年極力爭取「大園體育園區」的興建。（記者陳恩惠攝）

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