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    首頁　>　桃園市

    通訊行賣2支手機竟成詐欺犯 老闆帳戶慘遭「警示」凍結

    張姓通訊行老闆表示，詐騙成員（左）利用LINE群組下訂2支市價23500元的全新手機，2月25日白天將錢轉入，傍晚親自到店內取貨。（擷自「爆料公社」）

    張姓通訊行老闆表示，詐騙成員（左）利用LINE群組下訂2支市價23500元的全新手機，2月25日白天將錢轉入，傍晚親自到店內取貨。（擷自「爆料公社」）

    2023/03/02 21:26

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市觀音區大觀路二段某間通訊行，上個月透過LINE群組買賣手機，有名男子下訂2支市全新手機後，爽快匯入張姓通訊行老闆帳戶，並於本月25日傍晚親自到店取貨，詎料，228連假最後一天，卻接獲「帳戶列為警示遭凍結」通知，一查發現男子早於2年前在全國各地以同樣手法詐騙，讓她氣得po網大罵「詐騙的不得好死！」桃市警大園分局受理後，將持續追查。

    張老闆昨午在臉書「爆料公社」po文，「詐騙的不得好死，我真的沒想過我會碰到3方詐騙，基本這個人是慣犯，大多都是騙同行比較多，他從LINE跟我訂購手機，直接轉帳給我說晚上來現場取貨，因為收到帳了而且直接面交，不疑有他，手機直接給客人；由於我怕被騙，跟他拍了一張本人照（對～我就是這麼白癡，都有懷疑，但是我還是相信人性本善，不可能這麼雖給我遇到），沒過2天帳戶被凍了，冰狗～我中獎了，他就是詐騙，騙我2支手機，另外一位被騙轉錢到我帳號，他（匯錢者）去報案，然後我被凍結。」

    大園分局表示，張姓老闆已於2月28日至草漯派出報案，表示她的銀行帳戶列為警示遭到凍結無法使用，經查證過後得知，疑似是因為一名男子假冒他人名義，向通訊行購買2支市價共2萬3500元的手機，並用人頭帳戶進行轉帳付款取得手機，導致通訊行老闆的帳戶遭到凍結，警方目前已鎖定涉案男子的身分，正積極查緝到案中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    桃市觀音區某通訊行張姓老闆po文，這名詐騙集團成員不僅騙了她的2支手機，還有匯入她帳戶的購機費用的不知名被害人，卻也害她的帳戶遭凍結。（擷自「爆料公社」）

    桃市觀音區某通訊行張姓老闆po文，這名詐騙集團成員不僅騙了她的2支手機，還有匯入她帳戶的購機費用的不知名被害人，卻也害她的帳戶遭凍結。（擷自「爆料公社」）

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