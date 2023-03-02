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    太閃？經國紀念館外牆玻璃帷幕亮相 地方憂刺眼恐釀光害

    大溪頭寮「經國紀念館」彩色玻璃牆面設計在陽光下折射，居民、用路人擔心光害影響行車安全。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」彩色玻璃牆面設計在陽光下折射，居民、用路人擔心光害影響行車安全。（記者李容萍攝）

    2023/03/02 19:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局爭取交通部觀光局補助，斥資7000萬元於大溪區頭寮「經國紀念館」辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」，自去年1月封館施工，如今工程進入尾聲，嶄新的外觀近日亮相，不過，有用路人質疑該建物外牆新設計的彩色玻璃帷幕，在太陽光照射下，恐因折射光害刺眼將影響行車安全，成為交通隱形殺手。

    桃園市議員陳治文接獲用路人和居民反應「經國紀念館」彩色玻璃產生光害，影響行車安全、視覺感官及地景無法融入當地環境等陳情，今日邀集市府觀光旅遊局、風景區管理處及大溪區公所派員會勘，經查看反光影響程度，觀旅局同意請設計公司研提改善方案，同時將採用防眩光貼膜改善午後夕陽造成反射影響，預計本月底前改善完成。

    當地福安里長許漢宗說，「經國紀念館」重新設計後外觀變的花俏，假日行經台7線（北橫公路）通往慈湖、復興角板山等景點的遊客車輛眾多，外牆玻璃彩色帷幕只要天氣好大太陽折射光線非常刺眼，車輛及重機騎士行經非常危險；經國紀念館隔壁呂姓住戶也說，家中玻璃均有貼隔熱紙，但是，天氣好待在家中「真的很刺眼」，覺得此設計不妥。

    與會的中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成也說，他尊重設計，但是設計若影響周邊居民及行車安全疑慮，就令人無法認同，尤其日出或夕陽照射炫光十分刺眼光害，影響用路人，建議將五顏六色反光玻璃拆除，回歸自然色彩。

    對此，承辦的工程顧問公司總經理陳建中回應，原本「經國紀念館」以蝙蝠中隊為造型旁邊有綠廊，整修工程設計以此為概念出發，以折線與三角形在建築外觀呈現，建築外牆使用採光玻璃打造，兼具色彩、透光與反射，讓視野可以擴張，而轉角位置設計炫彩玻璃，當初也有考量光線折射問題，依據反光膜參數對人體不會造成傷害，另可能造成眩光及干擾問題評估也沒有正對路面，地方和用路人對於光線折射的疑慮，後續透過採霧面貼膜把散光降到30％以下，保留建築外觀色彩，重塑此建物亮點成為打卡景點。

    陳治文強調，經國紀念館13年來歷經4次修建花了1億3000多萬元，這次整修訴求北橫之美，如今首要之急還是要先改善眩光刺眼問題。

    大溪頭寮「經國紀念館」彩色玻璃牆面設計在陽光下折射，居民、用路人擔心光害影響行車安全。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」彩色玻璃牆面設計在陽光下折射，居民、用路人擔心光害影響行車安全。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」彩色玻璃牆面設計在陽光下折射，居民、用路人擔心光害影響行車安全。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」彩色玻璃牆面設計在陽光下折射，居民、用路人擔心光害影響行車安全。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」進入尾聲。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」進入尾聲。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」進入尾聲。（記者李容萍攝）

    大溪頭寮「經國紀念館」辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」進入尾聲。（記者李容萍攝）

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