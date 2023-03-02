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    首頁　>　桃園市

    經營史上最大大麻農場 松聯幫元老「荔枝」判刑11年

    松聯幫元老「荔枝」吳來居（前中）。（資料照）

    松聯幫元老「荔枝」吳來居（前中）。（資料照）

    2023/03/02 18:28

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕刑事警察局去年在桃園龍潭區陸軍航空旅旁農地，破獲由松聯幫元老「荔枝」吳來居為首的我國史上最大大麻農場，檢警陸續逮捕共犯多人，以製造毒品罪嫌等移送桃園地檢署偵辦起訴。桃園地方法院今天審結，依製造第二級毒品罪判處主謀吳來居有期徒刑11年、柯鴻彬有期徒刑9年，其餘6名印尼籍逃逸女移工共犯分處2年6月到2年8月不等徒刑，並於刑滿後驅逐出境。可上訴。

    檢警調查，68歲的吳來居2021年6月間與陳鴻濱（已歿）共謀種植製造大麻，招攬38歲的柯鴻彬加入，承租桃園市龍潭區陸軍航空第六○一旅旁的千坪農地，闢建大麻農場。掩人耳目，大麻田外種植樹木及蔬果、稻米等作物，民眾路過無從發現後方就是大麻田，同夥柯鴻彬及現場聘僱6名印尼逃逸女移工從事日常澆水施肥，柯鴻彬、吳來居2人對附近鄰居都自稱農民。

    案經刑事警察局接獲線報追查，警方去年行動時，查獲黑市價值逾12億元的大麻活株4218株、大麻酊4罐、大麻成品及半成品15.7公斤等證物，現場逮捕8嫌送辦後均羈押禁見。

    檢警方研判幕後另有高人指點，持續溯源查緝，另查出吳來居招攬具有專業化工及植物知識背景的61歲朱男及71歲于男入夥，吳來居還尊稱于男「教授」，由對方指導種植需要的土壤種類、肥料比例、光照亮度等條件；朱男、于男另案審理中。

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    刑事警察局去年破獲台灣史上最大大麻農場，現場起獲大麻活體4218株。（翻攝資料照）

    刑事警察局去年破獲台灣史上最大大麻農場，現場起獲大麻活體4218株。（翻攝資料照）

    從空中俯瞰大麻田可見規模龐大。（翻攝資料照）

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