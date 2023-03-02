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    牛煦庭回鍋藍營選立委被讚戰將 詹江村不服、砲轟江啟臣

    桃園市議員牛煦庭宣布參選立委，並宣布三大競選主軸。（資料照）

    桃園市議員牛煦庭宣布參選立委，並宣布三大競選主軸。（資料照）

    2023/03/02 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年才剛開始不久，藍營不少新生代議員紛紛表態要投入2024立委選舉，爭取「世代交替」。其中，上月剛重返國民黨的桃園市議員牛煦庭，本月1日宣布爭取國民黨提名參選桃園第一選區立委，前黨主席江啟臣也以影片聲援，大讚牛煦庭是新生代戰將。對此，國民黨桃園市議員詹江村則在臉書點名江啟臣，質疑究竟何謂「戰將」？

    詹江村在臉書貼文，開頭就點名前主席江啟臣，「報告江啟臣主席，你支持國民黨新戰將，上一次我通過初選，你們說我還年輕，說下一屆讓我選。這次你們推新生代戰將，請問我屬於哪一個世代」？

    詹江村控訴，上一屆國民黨中央沒有商量餘地，在通過初選之後，已經進入選舉模式，在他民調領先鄭運鵬的時候，黨中央粗暴地徵召陳根德，「我白白花了四百多萬，你們賠我任何一塊錢嗎」？

    詹江村質疑，上一次黨中央承諾這屆一定讓他選，但這次江啟臣又支持剛回國民黨的新戰將，「在你們眼中戰將的定義是什麼？總統選舉期間、以及9合1的選舉，我的表現沒有辦法入你的眼簾嗎？出身計程車司機的小孩，再怎麼付出，黨中央看到的還是根正苗紅的新生代。而我從年輕為黨打仗到現在已是過氣黃花，而我的戰積也就只有基層民眾認同，黨看的是父執輩在黨的份量」。

    詹江村批評，牛煦庭在去年九合一選舉期間頻頻檢討國民黨，對時任桃園市長參選人張善政酸言酸語，卻對時任市長鄭文燦諸多工程疏失避而不談，「打國民黨的戰將也算戰將？選舉時候沒戰績，回來馬上可以參加初選？量身訂作嗎？我不服的是，我們在打仗，別人在扯後腿，然後江啟臣說他是戰將」。

    江啟臣大讚牛煦庭是戰將，讓詹江村不服怒嗆。（資料照）

    江啟臣大讚牛煦庭是戰將，讓詹江村不服怒嗆。（資料照）

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