經長視察桃園老舊管線汰換 張善政盼別再發生爆管

經濟部長王美花邀請桃園市長張善政、立委鄭運鵬等人，視察桃園區經國路、有恆路管線汰換工程，該路段管線埋設已有34年，更新的管線改採延性石墨鑄鐵管、不鏽鋼波狀管，耐用年限可達40年。（記者鄭淑婷攝）

2023/03/02 18:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年1月發生爆管事件，導致南桃園逾33萬戶停水，經濟部長王美花今天視察桃園自來水管線汰換工程，並聽取台灣自來水公司桃園地區穩定供水計畫簡報，她表示，桃園老舊管線汰換工程持續進行中，9年來漏水率已降至12.19％，後續將與桃市府加緊合作續辦管線汰換；桃園市長張善政提出訴求，桃園人口及產業成長快速，亟需穩定的供水環境，經濟部應正視相關問題，別再發生突發性爆管事件，而中央也要跟地方更加緊密地配合。

王美花邀請張善政、在地立委鄭運鵬等人，視察桃園區經國路、有恆路管線汰換工程，水公司第二區管理處處長徐俊雄表示，該路段管線埋設至今34年且為塑膠材質，此次汰換長度共1637公尺、工程預算2179萬元，並採延性石墨鑄鐵管、不鏽鋼波狀管，耐用年限可達40年，改善用戶數2618戶，目前施工進度達81.3％，預計今年5月底完工。

徐俊雄表示，除了經國、有恆路管線汰換，桃市降低漏水率計畫今、明年預計辦理45案改善工程，改善管線長度86.358公里、用戶1萬5497戶；另辦理包括桃園區中山路、龍潭區中正路大口徑管線汰換計畫，預計明年6月底前陸續完成，其他尚有航空管線新設工程、中壢運動公園送水管線工程、大湳系統送龜山林口複線工程、龍潭淨水廠三期改善工程、新設八德加壓站及配水池、新設三坑中繼加壓站及配水池等。

王美花表示，桃園市供水需求每日達120萬立方公尺，加上桃園屬台地需進行加壓供水，老舊管線確有維護及更新必要，在老舊管線汰換部分，桃園地區從2013年至去年共投入約55億元經費，汰換管線長度439公里，漏水率從2012年到去年底，已從18.91％降至12.19%。

張善政表示，水公司在汰換老舊管線過程中，漏水率無形中會慢慢降低，但更重要的是，希望今年1月突發的爆管事件不要再出現，在老舊管線逐漸更新後，希望桃園的供水品質能提高；再者，桃園是成長中的城市，不管是民生或工業用水都在成長，桃市府會與水公司建立合作默契，將來在新區域的開發或是居民入住較多的區域，及早將用水需求量預估好，讓水公司布設更充裕的供水設施，儘量避免出現缺水現象。

經濟部長王美花（中）邀請桃園市長張善政（左2）、立委鄭運鵬（右2）等人，視察桃園區經國路、有恆路管線汰換工程，該路段管線埋設已有34年，更新的管線改採延性石墨鑄鐵管、不鏽鋼波狀管，耐用年限可達40年。（記者鄭淑婷攝）

台灣自來水公司第二區管理處處長徐俊雄表示，桃園區經國路、有恆路管線埋設至今34年且為塑膠材質，此次汰換長度共1637公尺、工程預算2179萬元，並採延性石墨鑄鐵管、不鏽鋼波狀管，耐用年限可達40年，改善用戶數2618戶。（記者鄭淑婷攝）

桃園區經國路、有恆路管線汰換工程，汰換長度共1637公尺、工程預算2179萬元，並採延性石墨鑄鐵管、不鏽鋼波狀管，耐用年限可達40年，改善用戶數2618戶。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法