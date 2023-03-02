桃園查獲價值6500萬元私菸 最重處5年以下有期徒刑

市府菸酒聯合稽查小組會同警方查獲製造私菸集團，查獲市價6500萬元私菸。（財政局提供）

2023/03/02 19:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府會同警方執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」，上月底在平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲桃園歷年來最大型機動性地下製菸廠，查扣市價高達6500萬元私菸，初估廠商規避菸稅、健康捐約4283萬元，另菸酒管理法第47條，劣菸含有對人體健康有重大危害物質者，可處五年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、6000萬元以下罰金。

另依菸酒管理法45條規定，產製私菸查獲價值超過100萬元者，可處以1到5倍罰款，最高以1000萬元為限，由於查獲市價高達6500萬元，本案將處以1000萬元罰款，至於是否含對人體有害物質，將送相關單位化驗。

桃園市政府財政局菸酒聯合稽查及取締小組會同警方執行專案，查獲以沈姓男子為首的產製私劣菸集團，查獲私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，價值約市價6500萬元。

稽查小組人員發現，沈姓男子為規避走私風險及高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草後，分別儲置於北中南隱密處所，機動從事大規模產製私菸行為，專案小組歷經數月綿密追查，鎖定該集團動向，見時機成熟，於今年「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間發動執行，成功破獲在平鎮區隱密鐵皮工廠內的大型機動性地下製菸工廠。

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市府菸酒聯合稽查小組會同警方查獲製造私菸集團，並查獲各項製菸機械。（財政局提供）

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