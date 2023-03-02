為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    竹圍福海宮爆神像爭奪風波 法院判所有權歸屬廟方

    桃園市竹圍福海宮主祀輔信王公，因航空城開發徵收廟地，廟方於去年暫遷蘆竹區海湖里。（資料照）

    桃園市竹圍福海宮主祀輔信王公，因航空城開發徵收廟地，廟方於去年暫遷蘆竹區海湖里。（資料照）

    2023/03/02 16:29

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區有170年歷史的竹圍福海宮，目前因航空城開發暫時遷廟至蘆竹區海湖里，但廟方與神像最初擁有者的陳家後人，卻因參與廟務與金紙販賣問題發生不快，還對簿公堂主張神像所有權；桃園地院審理認為，原擁有者既然已將神像捐給廟方，自不得任意撤銷贈與，否則有害公益，判決神像所有權歸屬廟方。

    竹圍福海宮有170年歷史，主祀輔信王公，建廟之初是由經常往返台海二岸的漁民陳佑，從中國福建請回神像回台灣供奉，原先是家廟，後來隨著地方發展及信仰普及，2007年轉型為地方公廟；福海宮祭儀特色「飛輦轎、過金火」2013年登錄為桃園市無形文化資產，宮廟也在2017年登錄為有型文化資產。

    但因遷廟事宜，鬧到陳佑後人與廟方不和；陳佑後人陳建忠興訟指出，家族為讓信眾都能向輔信王公祭拜祈福，於2007年9月9日與廟方管理委員會簽立同意書，約定神像及廟產均交由管委會管理，而廟方應保障家族能繼續在宮廟販賣金紙及擔任廟務人員，但廟方不僅開除他廟公職務，也將他趕出宮廟，使他無法繼續賣金紙，已違反同意書約定，主張廟方應將神像歸還陳家。

    廟方則稱，同意書約定是「陳家後代擔任廟務工作人員，由管理委員會裁決」，意即管委會仍有人事裁量權；另，宮廟並未禁止陳男販售金紙，是宮廟配合航空城計畫暫遷他處，陳男未自行與宮廟協調後續販售金紙事宜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    配合桃園航空城遷廟 百年竹圍福海宮輔信王公6/3安座
    2022/05/31 16:50

    配合桃園航空城遷廟 百年竹圍福海宮輔信王公6/3安座
    竹圍福海宮4/19「飛輦轎過金火」 管委會重申遷廟合法性
    2021/04/12 14:52

    竹圍福海宮4/19「飛輦轎過金火」 管委會重申遷廟合法性

    就業機會＋生活機能穩定小港房市剛需
    航空城要拆福海宮廟埕 信徒要求完整保留
    2017/09/15 21:23

    航空城要拆福海宮廟埕 信徒要求完整保留

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播