竹圍福海宮爆神像爭奪風波 法院判所有權歸屬廟方

桃園市竹圍福海宮主祀輔信王公，因航空城開發徵收廟地，廟方於去年暫遷蘆竹區海湖里。（資料照）

2023/03/02 16:29

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區有170年歷史的竹圍福海宮，目前因航空城開發暫時遷廟至蘆竹區海湖里，但廟方與神像最初擁有者的陳家後人，卻因參與廟務與金紙販賣問題發生不快，還對簿公堂主張神像所有權；桃園地院審理認為，原擁有者既然已將神像捐給廟方，自不得任意撤銷贈與，否則有害公益，判決神像所有權歸屬廟方。

竹圍福海宮有170年歷史，主祀輔信王公，建廟之初是由經常往返台海二岸的漁民陳佑，從中國福建請回神像回台灣供奉，原先是家廟，後來隨著地方發展及信仰普及，2007年轉型為地方公廟；福海宮祭儀特色「飛輦轎、過金火」2013年登錄為桃園市無形文化資產，宮廟也在2017年登錄為有型文化資產。

但因遷廟事宜，鬧到陳佑後人與廟方不和；陳佑後人陳建忠興訟指出，家族為讓信眾都能向輔信王公祭拜祈福，於2007年9月9日與廟方管理委員會簽立同意書，約定神像及廟產均交由管委會管理，而廟方應保障家族能繼續在宮廟販賣金紙及擔任廟務人員，但廟方不僅開除他廟公職務，也將他趕出宮廟，使他無法繼續賣金紙，已違反同意書約定，主張廟方應將神像歸還陳家。

廟方則稱，同意書約定是「陳家後代擔任廟務工作人員，由管理委員會裁決」，意即管委會仍有人事裁量權；另，宮廟並未禁止陳男販售金紙，是宮廟配合航空城計畫暫遷他處，陳男未自行與宮廟協調後續販售金紙事宜。

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