為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃機旁「玩命關頭」！3騎士沒戴安全帽飆車競速 航警追查嚴辦

    228連假期間，3名騎士未戴安全帽大剌剌在桃機旁飆車。（擷取自「社會事新聞影音」）

    228連假期間，3名騎士未戴安全帽大剌剌在桃機旁飆車。（擷取自「社會事新聞影音」）

    2023/03/02 00:10

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕228連假剛過，有網友po出2月27日騎士在桃園國際機場旁的航翔路飆車，痛批這條路假日淪為飆仔的競速天堂，不僅玩命競速，還將荒誕過程上傳炫耀。航空警察局保安警察大隊說，已調閱監視器畫面追查涉案人車嚴辦，即日起也加強編排取締勤務，防制危險駕車。

    根據LINE社群「社會事新聞影音」提供的影片，3名男子完全未戴安全帽，也無任何防護措施，騎改裝車在航翔路競速狂飆，周圍還有旁觀民眾協助錄影，影片上傳社群，有網友留言「沒跟到難過」，疑似PO文還回應「機會多得是」，也有人提醒「下個路口有警局」。

    航警局保大隊三隊隊長林光志說，航警依據網路影音資料追查發現，事件發生於2月27日凌晨6點，地點是遠雄航空自由貿易港區公司辦公大樓前航翔路段，航警局已調閱監控錄影畫面追查涉案人車依法嚴辦。

    林光志說，航警局即日起加強編排取締勤務防制危險駕車，平日也規劃並持續執行相關交通攔查取締違規勤務，一旦查獲危險或違規駕駛，影響用路人車交通安全，將依道路交通管理處罰條例嚴辦，遏止車輛在機場周邊出現危險駕車行為。

    航警局說，調閱監控錄影畫面追查涉案人車嚴辦，即日起也加強編排取締勤務，防制危險駕車。（記者陳恩惠翻攝）

    航警局說，調閱監控錄影畫面追查涉案人車嚴辦，即日起也加強編排取締勤務，防制危險駕車。（記者陳恩惠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    速度與激情！ 賽車手上公路狂飆 驚見路邊男女上演「活春宮」
    2023/01/21 15:43

    速度與激情！ 賽車手上公路狂飆 驚見路邊男女上演「活春宮」
    爽完之後慘了！21飆仔台南競速 警比照重大刑案偵辦
    2023/01/04 12:46

    爽完之後慘了！21飆仔台南競速 警比照重大刑案偵辦
    性侵害犯狂飆撞死2人 法官斥「一再危害社會」撤銷緩刑
    2023/01/04 09:49

    性侵害犯狂飆撞死2人 法官斥「一再危害社會」撤銷緩刑
    屁孩北市街頭競速釀意外 死者與女網友剛認識1天無端遭追撞慘死
    2022/11/14 17:00

    屁孩北市街頭競速釀意外 死者與女網友剛認識1天無端遭追撞慘死
    市區狂飆釀1死2傷「德東飆車王」正面照曝光
    2022/09/20 14:13

    市區狂飆釀1死2傷「德東飆車王」正面照曝光
    玩命關頭？BMW台74線逆向還倒車飆 男扯「諸事不順」發洩
    2022/09/04 17:32

    玩命關頭？BMW台74線逆向還倒車飆 男扯「諸事不順」發洩
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播