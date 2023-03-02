桃機旁「玩命關頭」！3騎士沒戴安全帽飆車競速 航警追查嚴辦

228連假期間，3名騎士未戴安全帽大剌剌在桃機旁飆車。（擷取自「社會事新聞影音」）

2023/03/02 00:10

〔記者陳恩惠／桃園報導〕228連假剛過，有網友po出2月27日騎士在桃園國際機場旁的航翔路飆車，痛批這條路假日淪為飆仔的競速天堂，不僅玩命競速，還將荒誕過程上傳炫耀。航空警察局保安警察大隊說，已調閱監視器畫面追查涉案人車嚴辦，即日起也加強編排取締勤務，防制危險駕車。

根據LINE社群「社會事新聞影音」提供的影片，3名男子完全未戴安全帽，也無任何防護措施，騎改裝車在航翔路競速狂飆，周圍還有旁觀民眾協助錄影，影片上傳社群，有網友留言「沒跟到難過」，疑似PO文還回應「機會多得是」，也有人提醒「下個路口有警局」。

航警局保大隊三隊隊長林光志說，航警依據網路影音資料追查發現，事件發生於2月27日凌晨6點，地點是遠雄航空自由貿易港區公司辦公大樓前航翔路段，航警局已調閱監控錄影畫面追查涉案人車依法嚴辦。

林光志說，航警局即日起加強編排取締勤務防制危險駕車，平日也規劃並持續執行相關交通攔查取締違規勤務，一旦查獲危險或違規駕駛，影響用路人車交通安全，將依道路交通管理處罰條例嚴辦，遏止車輛在機場周邊出現危險駕車行為。

航警局說，調閱監控錄影畫面追查涉案人車嚴辦，即日起也加強編排取締勤務，防制危險駕車。（記者陳恩惠翻攝）

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