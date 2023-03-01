中壢百年「燃藜第紅樓」列暫定古蹟 文資審查地主異見多

桃園中壢百年「燃藜第紅樓」暫定古蹟，市府文化局今召開文資審查，與會持分地主異見多。（記者李容萍攝）

2023/03/01 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「燃藜第紅樓」建於1910年，為保留完整的殖民式洋樓建築，日前爆發拆除危機，市府文化局在上月17日緊急公告為暫定古蹟，不過，公告才第10天，上月26日又發生劉姓持分地主雇用吳姓挖土機拆除三合院右側屋舍，文化局獲報會同中壢警分局依文化資產保存法將2人函送法辦後，今日下午邀集文資委員現地會勘，持分地主們踴躍出席，但眾人也發表不同意見。

「燃藜第紅樓」為劉氏家族所有，兩邊土地相加847坪、持分人共有148人，文化局文化資產科長董俊仁說，燃藜第與紅樓地號分別為1467與1468，而紅樓建築部分跨及1467地號，本月17日原本只有公告1467、1468地號及紅樓建物為暫定古蹟，上月26日發生地主私自拆除燃藜第右護龍，以文資法第20條第2項認定已有緊急情況，今日針對附屬的燃藜第建物為暫定古蹟公告程序。

董俊仁提到，文資委員今日主要就紅樓與燃藜第文化資產價值進行勘查，以了解持分者需求並會勘是否有列入文資保存必要，以及蒐集持分地主的意見，後續程序最遲要在1年以內做出決定，結果有可能是撤銷暫定古蹟公告，或是針對文化價值朝歷史建築登錄或古蹟指定方式去做探討。

其中，紅樓建物所有權人劉姓地主從美國趕回台灣，他在出席文資審查會時主張，自己的財產沒理由突然被市府公告為暫定古蹟，如果市府要將其財產列為古蹟，應該要以市價向他購買才對。

燃藜第重建委員會總幹事劉邦鉅也說，整件事期盼宗族和諧，但也要顧慮大持分人意見，當初宗族有協調若將土地賣出，持分多的人要捐出30％所得作為燃藜第公廳遷建經費，彼此都有共識，近年來開了很多次會朝這目標進行也有進展，面對建物被偷拆，多數族人希望文化局嚴懲該破壞的持分者，未來家族公廳如果真的列入歷史建築或古蹟，希望市府能給予地主適度補償，同時保存祖先留下來的珍貴建築。

桃園中壢百年「燃藜第紅樓」暫定古蹟，市府文化局今召開文資審查，與會持分地主異見多。（記者李容萍攝）

桃園中壢百年「燃藜第紅樓」暫定古蹟，仍被偷拆。（記者李容萍攝）

桃園中壢百年「燃藜第紅樓」為保留完整的殖民式洋樓建築。（桃市府文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法